Zájem o svatomartinskou husu roste

Praha - Zájem zákazníků o svatomartinskou husu v posledních letech každoročně roste. Restaurace na svatého Martina, tedy 11. listopadu, i v následujících dnech připraví husí menu s mladým svatomartinským vínem, které se může otevřít po 11:00 tohoto dne. V Česku se každoročně líhne kolem 200 000 housat, jejich počty v posledních letech zvolna stoupají.

Husa. Ilustrační snímek.Foto: DENÍK

V Česku se velkochovy hus nevyskytují

Předsedkyně Českomoravské drůbežářské unie Gabriela Dlouhá uvedla, že se v Česku prakticky velkochovy hus nevyskytují, chybí zde i husí jatka. Zájem u malochovatelů je před svatým Martinem velký, často mají vyprodáno.

"Zájem o husy se v posledních letech zvyšuje a pokud je nedostatek hus, tak v restauracích a stravovacích provozech je nahrazují kachnami a různými kříženci," řekla Dlouhá.

Není husa jako husa

O vzrůstajícím zájmu svědčí příprava obchodních řetězců, které letos očekávají vyšší prodeje.

"Zájem zákazníků o husy před svátkem svatého Martina každoročně stoupá. Letos předpokládáme růst prodeje tohoto sortimentu až o 30 procent proti minulému roku," řekla mluvčí Globusu Pavla Hobíková.

Podle chovatele Zbyňka Opatrného z Husí farmy Tovačov by měli zákazníci brát v potaz to, zda je husa narychlo vykrmená krmnými směsmi za dva měsíce, nebo zda měla možnost se i proběhnout po trávě. Rychle vykrmené husy mají podle něj hmotnost po oškubání a vykuchání pod 4 kilogramy, pomalu chované až do 5 kilogramů. Prezident Asociace kuchařů a cukrářů ČR Miroslav Kubec dodal, že u těchto hus je rozdíl v mase, ale konzument ho při správném zpracování prakticky nepozná.

Je libo klasika nebo experiment?

Klasickou úpravou husy, která se používala dříve, je podle Kubce pečení za vysokých teplot nad 200 °C, kdy se husa naplněná cibulí a jablky často podlévá. Moderní úpravou je podle něj i celonoční pečení, například v sádle, za nižších teplot mezi 80 °C a 110 °C.

"Další moderní forma úpravy je, že se husa s kořením, cibulí a jablky vloží do vakuovacího pytle a vaří se ve vodní lázni při 80°C pod dobu čtyř až pěti hodin a potom se jednotlivé porce jenom dopékají na barvu," dodal Kubec. Maso tak zůstane šťavnaté a dokonale propečené s minimálními ztrátami.

Na svatého Martina i paštika a víno

"Součástí nabídky na svatého Martina by měla být také paštika z husích jater nebo restovaná husí játra s cibulí v červeném víně. Měl by být husí kaldoun, může se využít i nádherný husí krk. Když se stáhne kůže, tak se dá naplnit drůbky a podřadnějším masem, přimíchat k tomu trochu vepřového a je to lahůdka," řekl Kubec. Jako přílohu doporučuje zelí. "Červené by mělo být doplněno jablíčky, bílé se slaninou," dodal. K huse podle něj patří knedlíky, chlupaté, bramborové nebo karlovarské. K restovaným játrům může být dobrý i restovaný brambor.

Podle státního podniku Mezinárodní testování drůbeže se letos v Česku vylíhlo 185 277 housat. Loni jich bylo skoro 209 000, téměř 38 000 z nich se vyvezlo do zahraničí. Husí maso se podle dat Státní veterinární správy dováží z evropských států, letos šlo o 836 tun celých hus. U zpracovaného masa jde podle chovatelů například o Maďarsko, Slovensko a Polsko.