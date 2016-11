Zákaz kouření v restauracích má být bez úlev

Praha - Úplný zákaz kouření v restauracích, barech, vinárnách nebo kavárnách by měl platit zhruba od poloviny příštího roku, přičemž hostinští nemají mít žádné úlevy například v možnosti zřizovat v podnicích kuřárny. V takové podobě by měla Sněmovna podle dnešního doporučení zdravotnického výboru přijmout vládní návrh takzvaného protikuřáckého zákona. Poslanci by jej mohli schvalovat příští týden nebo na prosincové schůzi.

Kouření. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

Sněmovna by měla do zákona zahrnout jen dřívější úpravy výboru. Vedle odkladu účinnosti normy ze Silvestra na poslední květnový den příštího roku to je například zákaz kouření ve vozidlech, pokud v nich cestují i děti. Určitá regulace kouření by se týkala i restauračních zahrádek. Provozovatel by si prakticky musel vybrat, zda na nich kouření umožní, nebo ne. K úlevám pro restauratéry ze zákazu kouření, jak je navrhovali Marek Benda (ODS), Jan Klán a Václav Snopek (oba KSČM), dal zdravotnický výbor značnou většinou hlasů záporné stanovisko. Členové výbory se nepřiklonili ani k dalším Bendovým požadavkům, podle nichž by byly nadále možné kuřácké prostory v kinech, divadlech, výstavních a koncertních síních nebo ve sportovních halách. Vládní předloha je rovněž zakazuje. Vládní předloha by měla omezit i alkohol Poslanec Radek Vondráček (ANO) dnes ve výboru jen těsně neuspěl s návrhem na zrušení povinnosti hostinských nabízet jeden nealkoholický nápoj levněji než nejlevnější alkoholický nápoj o stejném objemu. V restauracích vládní norma umožní používat vodní dýmky i elektronické cigarety. Pro e-cigarety mají ale jinak platit obdobné restrikce jako pro cigarety klasické. Zákaz kouření klasických cigaret předloha rozšíří i na nekryté části zastávek hromadné dopravy a na zoologické zahrady, kde budou moci být kuřácké koutky. Kuřárny nadále budou moci být v nákupních centrech a na letištích. Alkohol se například - na rozdíl od cigaret - nebude smět vůbec prodávat prostřednictvím automatů. Restrikce ohledně alkoholu ale nebudou tak přísné, jak předpokládal původní návrh zákona, který Sněmovna v květnu neschválila. Stalo se tak potom, co poslanci v dílčím hlasování podpořili Bendův návrh na možnost zřizování kuřáren v restauracích.

Autor: Redakce / ČTK