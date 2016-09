Zakázku Hradu k zajištění bezpečnosti získala Fenix International

New York - Nejméně 29 lidí bylo zraněno při mohutné explozi, která v noci na dnešek SELČ otřásla čtvrtí Chelsea na Manhattanu v New Yorku. Novou bilanci zveřejnili newyorští hasiči. Žádné ze zranění údajně není vážné. Starosta New Yorku Bill de Blasio prohlásil, že výbuch byl pravděpodobně "záměrný čin", nejsou ale v tuto chvíli důkazy o tom, že by byl spojen s terorismem.