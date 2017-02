Zákon o národních parcích zaměstnal Zemana i ministra Brabce

Prezident Miloš Zeman včera přijal ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO), tématem schůzky byl zákon o národních parcích. I po schůzce je Zemanovi bližší senátní verze zákona, řekl Brabec. Prezident ji zřejmě přijde podpořit za týden do Poslanecké sněmovny. Ministr by naopak chtěl, aby byl zákon přijat v podobě, v níž ji odsouhlasili členové dolní komory Parlamentu.

Ministr životního prostředí Richard BrabecFoto: DENÍK/Alena Herzánová

V senátní verzi je ochrana přírody v národních parcích na stejné úrovni jako udržitelný rozvoj samospráv nebo turistika. Podle Brabce je lepší sněmovní verze, kde se další účely parku podporují jenom v případě, že nejsou v rozporu s ochranou přírody. "Dokázal jsem mu argumentovat, proč poslaneckou verzi považuji za zásadní. Senátní verze by byla opravdu velmi komplikující až zničující pro národní parky - zaváděla by výrazný právní chaos," dodal ministr po jednání se Zemanem.

Ministr nehodlá zákon stahovat z jednání Sněmovny. Věří, že najde dostatek poslanců na podporu sněmovní verze i přes možný prezidentský apel na plénu Sněmovny. Prezident se podle Brabce nechal již dříve slyšet, že by poslaneckou verzi zákona vetoval.

Senátní verzi zkritizovali dnes i ředitelé národních parků. Podle nich tento návrh pravidel pro všechny čtyři národní parky narušuje samotnou podstatu pojmu národní park a právní situaci v ochraně národních parků by vrátil o 30 let zpátky. O konečné podobě novely zákona o ochraně přírody a krajiny, která mění pravidla fungování národních parků, bude Sněmovna hlasovat v úterý 21. února.

Senát chce v předloze například změnit pasáž o účelu národních parků, zvýšit práva tamních obcí a zrušit patnáctileté moratorium na rozdělování parků do jednotlivých zón podle stupně ochrany. Podle prezidenta senátní verze lépe chrání zájmy šumavských obcí.

Ministr tvrdí, že senátní norma obsahuje formální i věcné chyby. "Nastoluje to pojmy, které jsou velmi nejasné. V případě rozhodování o veřejném zájmu by to skončilo v nekonečných právních sporech. Když na rok a půl cizelovaný právní text na poslední chvíli navěsíte nějaký roub, tak to s tím stromkem nesroste," dodal.

Některé návrhy Senátu jsou podle Brabce přínosné, dokáže si představit následnou debatu po schválení novely. Mohlo by tak následně dojít k další revizi zákona. "V budoucnu bude příležitost, jak je tam dostat," uvedl ministr.

Pro sněmovní verzi se v minulých dnech vyslovila i platforma Vědci pro Šumavu. Výzvu platformy poslancům, aby při hlasování podpořili sněmovní verzi, podepsaly stovky českých vědců a zástupců vysokých škol, několik vědeckých ústavů a odborných společností i čtveřice bývalých ministrů životního prostředí. Ke kritikům senátních úprav se připojil i poradní odbor pro životní prostředí Českobratrské církve evangelické. Senátní změny novely znepokojily i vědce z Učené společnosti. Pod petici za dobrý zákon o Šumavě se již dříve podepsalo skoro 63.000 lidí.

O dnešní setkání požádal ministr Brabec. "Pan prezident mi dal hodně času, seděli jsme tam hodinu a půl, velmi si toho vážím," řekl.

