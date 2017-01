Zákon o povýšení práva použít zbraň půjde do měsíce na vládu

Ministerstvo vnitra by mělo do měsíce předložit vládě návrh ústavního zákona, podle něhož by se mělo povýšit právo použít legálně držené zbraně k zajištění bezpečnosti Česka. V Otázkách Václava Moravce České televize to dnes uvedl ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD). Podle něj zatím uvnitř vlády nepanuje shoda, proti jsou ministerstva vedená hnutím ANO.

Zbraň. Ilustrační foto. Foto: ČTK/PICTURE ALLIANCE/Robert Schlesinger

Ministr připustil, že návrh je částečnou reakcí na směrnici EU o držení zbraní, která plánuje zpřísnit podmínky pro držení zbraní. Uvedl, že chystá žalobu k Soudnímu dvoru EU. "Uděláme všechno pro to, aby ta směrnice nebyla součástí českého práva," řekl Chovanec. Vnitro chce ústavní zákon prosadit ještě do konce mandátu vlády. Má v úmyslu umožnit lidem bránit se proti teroristům například při útocích, jako byly loni nákladními automobily v Nice a v Berlíně. V okamžiku takových útoků jsou podle něj možnosti státních orgánů účinně a rychle zabránit ztrátám na životech a dalším škodám omezené. Proto chce umožnit provést obranný zásah i majitelům legálně držených střelných zbraní. Čtěte také: DVA POHLEDY: Má mít každý zbraň, aby zastřelil teroristu? Chovanec dnes uvedl, že od návrhu nehodlá ustoupit, i když vyvolal politickou bouři. Je přesvědčen, že jde o "zdravý rozum". "Budu se snažit přesvědčit kolegy o tom, že pravda je na straně ministerstva vnitra," řekl dnes Chovanec. Návrh je podle něj vypracovaný, i když se shoda zatím nenašla. "Nechci tady zavádět žádný divoký západ. My chceme, aby prověření lidé měli možnost se podílet na zajištění bezpečnosti země," uvedl Chovanec. S ministrem v debatě kolem ústavního zákona nesouhlasil europoslanec Stanislav Polčák (TOP 09). "Myslím si, že to je nezodpovědné," řekl Polčák. Podle něj takové právo nemá zakotven žádný jiný stát EU. "Stávající legislativa funguje, proč to povyšovat do ústavního práva," ptal se Polčák. Europoslanec také uvedl, že evropskou směrnici nepodpoří a je také možné, že neprojde. Čtěte také: ODS chce bránit změnám v držení zbraní i za cenu sankcí od EU

Autor: ČTK