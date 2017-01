Žalobce chce pro Nečasovou i Rittiga podmíněné tresty vězení

Praha - Státní zástupce dnes navrhl pro někdejší šéfku premiérova kabinetu Janu Nečasovou (dříve Nagyovou) tříletý podmíněný trest a pětiletý zákaz činnosti za ohrožení utajované informace Bezpečnostní informační služby (BIS).

Pro lobbistu Iva Rittiga, jeho právníka Davida Michala a někdejšího poradce ministra zemědělství Tomáše Jindru pak požaduje podmínku v délce 1,5 roku a peněžitý trest od 200 tisíc do 300 tisíc korun.



"Věděli, že mohou porušit zájem státu, a chtěli takové porušení způsobit," řekl o obžalovaných státní zástupce Rostislav Bajger. Jednání čtveřice bylo podle něj vysoce společensky škodlivé.



Rittig s Jindrou se údajně dověděli v roce 2012 od Nečasové a ministra zemědělství obecnou informaci, že premiér Petr Nečas (ODS) dostal utajený materiál od šéfa civilní rozvědky. Dovodili, že se týká právě jich, a Rittig proto poslal svého advokáta na schůzku s Nečasovou, která prý právníkovi obsah zprávy sdělila.



Muži tak díky tomu údajně mohli učinit kroky k zakrytí svého vlivu na státní orgány, státní instituce a společnosti s majetkovou účastí státu. Mohli tak zkomplikovat BIS získávání informací o činnostech, jejichž důsledky mohou ohrozit bezpečnost nebo významné ekonomické zájmy státu. Jejich počínání dále mohlo podle žalobce vést k narušení bezpečnostních operací BIS a také snížit ochotu informátorů rozvědky k další spolupráci, a to kvůli obavám z prozrazení.



Čtveřice obžalovaných vinu odmítá. Nečasová zdůrazňuje, že takovým postupem by ohrozila jak své zaměstnání, tak i premiéra, s nímž v té době měla už dlouholetý vztah. S právníkem Michalem se prý sešla, protože měla za úkol tlumočit lidem okolo tehdejšího ministra zemědělství Nečasovo rozhořčení nad děním v resortu.



Rittig obžalobu už dříve označil za absurdní. Poukazuje mimo jiné na to, že odposlechy jeho schůzek pořídila policie v rozporu se zákonem. Žádné utajované informace prý nikdy neměl k dispozici, ani je nezjišťoval. Obvinění chápe jako součást dlouhodobé snahy o kriminalizaci své osoby.



Michal se hájí tím, že se s Nečasovou znal na společenské úrovni a pouze si s ní "vyměňoval drby". Jindra dříve vypověděl, že v dané době ho zajímaly informace o jeho dalším osudu v dozorčí radě Budějovického Budvaru, protože měl od ministra zprávy, že by měl být z funkce odvolán. O konkrétní utajované zprávě se však prý s nikým nebavil.