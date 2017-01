Žalobce chce pro Rittiga pět let vězení za tunelování firmy Oleo

Praha - Dlouhých šest hodin – podle mínění obhajoby úmorných šest hodin – přednášel ve středu státní zástupce Adam Borgula závěrečnou řeč v kauze údajného tunelování petrochemické společnosti Oleo Chemical. Případ, jímž se Městský soud v Praze zabývá již od předloňského listopadu, přitahuje pozornost tím, že mezi desítkou obžalovaných figuruje i lobbista Ivo Rittig. Právě k němu údajně mělo oklikou zamířit bezmála 20 milionů „vyvedených" z firmy pod záminkou poradenství. Žalobce Borgula naznačil, že možná mohlo jít o odměnu za služby, které lobbista mohl zprostředkovat (například zajistit odbyt v pražském dopravním podniku).

Ivo Rittig. Foto: DENÍK/ Milan Holakovský

Pro Rittiga žalobce požaduje pět let vězení plus peněžitý trest. Podobné sazby by si představoval i v případě většiny dalších obžalovaných. Ti, s jedinou výjimkou, vinu i konstrukce obžaloby rázně odmítají. Vše potvrzuje jen účetní Jaroslav Kubiska, v jehož případě Borgula navrhl upustit od potrestání.

