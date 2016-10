Žalobce navrhl pro bývalého ředitele licencí ERÚ 10 let vězení

Brno – Žalobce dnes u Krajského soudu v Brně navrhl pro bývalého ředitele odboru licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Luďka Pražáka trest 10 let vězení a peněžitý trest půl milionu korun. Pražák je obžalovaný ze zneužití pravomoci úřední osoby v případu solárních elektráren. Jeho kauza byla vyloučena k samostatnému projednávání z případu nepravomocně odsouzené předsedkyně ERÚ Aleny Vitáskové. Obžalovaný vinu popírá. Krajský soud v Brně odročil líčení pro vyhlášení rozsudku na druhou polovinu října.

Alena VitáskováFoto: Deník/Lukáš Kaboň

Pražák byl podle obžaloby tím, kdo na konci roku 2010 v úřadu z pozice vedoucího pracovníka úmyslně prosadil získání licencí na provoz dvou solárních elektráren na Chomutovsku, přestože věděl, že podmínky k udělení licencí splněny nebyly. „Důkazy vypovídají o účelovém jednání pana Pražáka," uvedl v závěrečné řeči státní zástupce Radek Mezlík. Dodal, že cílem tohoto jednání bylo vydaní licencí za každou cenu. „Právě pan Pražák v těch posledních čtyřech dnech ke konci roku vyvinul značné úsilí jak vůči vedení ERÚ, tak poté i vůči svým podřízeným. Výsledkem bylo udělení licencí tři hodiny před koncem roku," řekl už dříve Mezlík.

Podle Pražáka jde o „naprosto účelovou kombinaci obžaloby." Už dříve řekl, že za vydání licencí v kauze solárních elektráren nese odpovědnost jeho tehdejší podřízená Ilona Floriánová. „Já jsem jí žádný pokyn k vydání licencí nedal, řekl jsem jí, ať se rozhodne sama," uvedl dnes před soudem.

Odsouzení Vitáskové

Krajský soud v Brně poslal předsedkyni ERÚ Alenu Vitáskovou nepravomocně na 8,5 roku do vězení s ostrahou ve druhé polovině února. Vitásková vinu popírá a celou věc považuje za vykonstruovanou. Dalším sedmi lidem soud udělil ve stejném případu tresty v rozmezí 5,5 až 8,5 roku vězení a také vysoké pokuty. U Floriánové soud upustil od potrestání. Pražák byl z případu vyloučen k samostatnému projednání kvůli dlouhodobé nemoci.

Podle únorového rozsudku elektrárny Saša-sun a Zdeněk-sun v Chomutově obdržely licence neoprávněně, a to na základě falešných revizních zpráv. Vitásková pak zastavila jednání o obnově správního řízení o udělení licencí, v němž mohli majitelé elektráren, synové miliardáře a podnikatele ve strojírenském průmyslu Zdeňka Zemka, o tato povolení přijít. Podle policie kvůli tomu vznikla státu škoda 300 milionů korun. Za dvacet let provozu obou elektráren by mohla podle spisu dosáhnout dvou miliard korun.

Elektrárny dostaly licence 31. prosince 2010, tedy pár hodin před prudkým poklesem výkupní ceny energie z českých solárních elektráren. Majitelé solárních elektráren, kteří získali licenci pro jejich provoz do konce roku 2010, měli garantovanou cenu 12.150 korun za megawatthodinu elektrické energie dodané do veřejné sítě. Od ledna 2011 se výkupní podmínky zásadně změnily, za megawatthodinu držitelé licence dostávají 5500 korun. Obě částky jsou garantované na 20 let. Proto podnikatelé spěchali, aby dostali licenci pro provoz solárních elektráren ještě do konce roku 2010.