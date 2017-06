Žalobci se ohradili: Nemíchejte politiku do trestního řízení

Státní zástupci se příliš emancipovali, tak si zaslouží klepnout přes prsty. I tak lze podle některých politiků rozumět závěrům sněmovní vyšetřovací komise k policejní reformě.

Má být prokurátor pánem trestního řízení? Pokud ano, jak říká současná úprava, měl by mít odpovídající pravomoci. „Když odstraníte z auta volant, těžko můžete tvrdit, že řidič je zodpovědný za kvalitu jízdy," shrnul návrhy poslanecké komise i následné usnesení sněmovny Jan Sladký, krajský státní zástupce v Brně.

Pátečního semináře, který se věnoval postavení žalobců, se zúčastnila prokurátorská elita včetně nejvyššího žalobce Pavla Zemana a vrchních státních zástupců Lenky Bradáčové a Ivo Ištvana. Stejně tak byl zastoupen advokátní stav v podobě Tomáše Sokola či Karla Muzikáře. Za soudce promluvil ústavní soudce Jan Musil a předseda pražského soudu Libor Vávra.

Poslanci chyběli

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) ovšem podotkl, že ti, kteří měli být přítomni především, tedy poslanci, si argumenty vyslechnout nepřišli. Dostavili se jen Marie Benešová a Ivan Gabal. „Státní zástupci jsou démonizovaní poté, co se dotkli vysokého napětí v horních politických patrech," řekl ministr Pelikán.

Usnesení sněmovny považuje „za hrubý a ničím nepodložený zásah do logiky trestního řízení". V tomto duchu sepsal i materiál pro premiéra, který bude hájit před poslanci.

Žalobci poukazují na to, že navržené změny by šly proti evropským zvyklostem. Všude například platí, že pokud je státní zástupce podezřelý ze spáchání trestného činu, vede proti němu řízení zase státní zástupce, byť ze speciálního úřadu. Lenka Bradáčová připomněla, že za poslední čtyři roky bylo kárné řízení vedeno proti 40 státním zástupcům a 87 soudcům, jichž je ovšem třikrát tolik.

Co navrhla vyšetřovací komise vůči žalobcům:1. Odebrat jim možnost provádět úkony vyšetřování v rozsahu policejního orgánu.

2. Nedovolit jim, aby mohli odebrat věc konkrétním policistům.

3. Neměli by vyšetřovat trestné činy státních zástupců.

4. Na vedoucí státní zástupce a jejich náměstky by se po dobu výkonu funkce nevztahovala promlčecí lhůta.

Největší odpor ale zřejmě budí snaha o okleštění pravomocí žalobců při trestním řízení, konkrétně o to, aby nemohli odebírat věc policistovi, který nevykonává svoji práci dobře. „To je zcela okrajová záležitost, za jedenáct let jsem tuto možnost použil osmkrát," uvedl liberecký žalobce Petr Hořín.

I zástupce Unie obhájců Filip Seifert přiznal, že 98 procent případů probíhá bez problémů. Zbývající patří k těm mediálně sledovaným a společensky citlivým. Podle Ivana Gabala je to dané i tím, že právě v nich se původně vzbuzená očekávání neprotnula s reálnými výsledky. Takovou interpretaci ale odmítl olomoucký vrchní žalobce Ivo Ištvan: „Nemůžeme mluvit o výsledcích tam, kde soudní proces teprve běží." Advokátka Hana Marvanová míní, že někteří politici se zkrátka ocitli ve střetu zájmů, neboť oni nebo jejich kolegové se stali terčem trestního stíhání.

Justice vždy prohraje

Libor Vávra nazval závěry komise politickým gestem. „Přesto byste měli přemýšlet, proč se část poslanecké elity dokázala spojit v jednom názoru," řekl směrem k žalobcům s tím, že „justice s politikou vždy prohraje, takže by se raději měly domluvit". Zákonodárci by třeba mohli pochopit, že pokud žalobci trvají na právu provádět úkony v přípravném řízení, „nečiní tak proto, aby zjišťovali pachové stopy nebo někoho zatýkali, ale aby vedli komplikované výslechy", jak zmínil Sladký.

Přítomní odborníci se shodli, že závěry komise již naplněny nebudou. Zato tvrdí, že by se mělo rázně přistoupit k rekodifikaci trestního řádu. „V určité fázi je třeba legislativu pročistit a postavit ji na systematických a logických základech, to se týká i trestního řádu," pravil ústavní soudce a akademik Jan Musil. Podmínkou pro to je, aby se trestní politika, její východiska, cíle, záměry staly předmětem všeobecné debaty i obsahem stranických programů. „Obávám se, že k potřebné shodě jen tak nedojde," vyjádřila skepsi Lenka Bradáčová. Vzhledem k tomu, jak neslavně skončila snaha o přijetí nového zákona o státním zastupitelství, má asi pravdu.