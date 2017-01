Žalobci už neřeší oznámení na Chovance a šéfy policie

Praha - Žalobci se už nezabývají trestním oznámením na ministra vnitra Milana Chovance (ČSSD), policejního prezidenta Tomáše Tuhého a jeho bývalého náměstka Zdeňka Laubeho, které se týkalo loňské sporné reorganizace policejních útvarů.

Případ založili bez dalšího opatření, jelikož ve věci nespatřují podezření ze spáchání trestného činu. Na dotaz ČTK to dnes uvedl náměstek pražské vrchní státní zástupkyně Adam Bašný. Reakci ministra a vedení policie ČTK zjišťuje.

Trestní oznámení podal bývalý detektiv protimafiánského útvaru Jiří Komárek, který patřil mezi největší kritiky policejní reformy. Média v minulosti uvedla, že v něm tvrdil, že ministr a vedení policie mohli spuštěním reorganizace spáchat trestný čin sabotáže.



Bašný dnes uvedl, že po pečlivém vyhodnocení materiálů, které se týkaly údajné trestné činnosti spojené s reorganizací uvnitř policie, bylo v druhé polovině loňského listopadu rozhodnuto o založení věci bez dalšího opatření. "Ve věci nelze spatřovat podezření ze spáchání trestného činu. Obecně vždy platí, že v případě zjištění nových informací je státní zastupitelství povinno učinit tomu odpovídající opatření," sdělil Bašný. Bližší informace k případu nemůže poskytnout.

Bývalý detektiv Komárek je v souvislosti s policejní reformou poměrně důležitou postavou. Z jeho poznatků vycházela takzvaná Šlachtova zpráva, která se sloučením útvarů zabývá. V minulosti ji obdrželi poslanci ze sněmovní vyšetřovací komise, která se zabývá různými podezřeními souvisejícími s postupem policejního prezidia, policistů a žalobců. Komise by do konce ledna měla zveřejnit zprávu ze svého vyšetřování.



Komárek v minulém roce před poslanci vypovídal přes 12 hodin. Tvrdil například, že sloučení útvarů nebylo plánovaným opatřením, že důvodem změn byla "předvolební schizofrenie", nebo že reforma začala na pokyn ministra vnitra. Chovanec jeho tvrzení popřel. Komise později přijala usnesení, podle něhož Komárkova tvrzení nejsou průkazná a nepředložil přímé důkazy, které by jeho vyjádření potvrdily. Bývalý policista také v minulosti nařkl policejního prezidenta z "brutálního" úniku informací z vyšetřování. Tuhý na něj kvůli tomu podal trestní oznámení pro pomluvu.

Při policejní reformě se sloučily protimafiánský a protikorupční útvar, které od 1. srpna fungují pod Národní centrálou proti organizovanému zločinu. Reorganizace policejních útvarů vyvolala roztržku mezi koaličními ČSSD a ANO, kritizovali ji někteří žalobci.

