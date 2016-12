Žalobci v kauze Promopro vadí osvobození úředníků i výrok o škodě

Praha - Státní zástupce v kauze Promopro Tomáš Černý napadl odvoláním jak osvobození trojice úředníků ze sekce pro české předsednictví v Radě EU, tak i podobu rozhodnutí o náhradě škody státu. Vadí mu i to, že jeden z podnikatelů obžalovaných z praní špinavých peněz dostal pouze podmíněný trest. Uvedl to dnes u pražského vrchního soudu, který se rozsáhlým případem souvisejícím se státní zakázkou na zajištění audiovizuální techniky zabývá.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Martin Divíšek

Firma Promopro získala zakázku od úřadu vlády v roce 2008, a to bez výběrového řízení. Její jednatel Jaroslav Veselý pak údajně úřadu předkládal faktury i za služby, které nebyly provedeny nebo nijak nesouvisely se zajištěním konferencí při předsednictví. Státu tak podle obžaloby vznikly stamilionové škody.

V případu čelí obvinění 12 lidí včetně někdejší šéfky sekce pro předsednictví Jany Hendrichové, diplomata Radomíra Karlíka a právníka Davida Mlíčka. Pražský městský soud loni trojici osvobodil s tím, že úředníci jsou jen "obětními beránky" a k trestné činnosti neměli motiv. Státní zástupce s tímto názorem nesouhlasí.

Čtěte také: V kauze Promopro se odvolali podnikatelé, státní zástupce i stát

"Nalézací soud přijal veškerou argumentaci obžalovaných a nevypořádal se se skutečnostmi vyplývajícími z dokazování, které jsou podle názoru státního zástupce dostačující pro uznání viny," uvedl dnes bez dalších podrobností Černý. Úředníky viní ze zneužití pravomoci, porušení povinnosti při správě cizího majetku a z pletich při veřejné soutěži, za což jim hrozí tři až deset let vězení.

Podmínka je podle žalobce nepřiměřený trest

Obžalovaným podnikatelům uložil městský soud za podvod či legalizaci výnosů z trestné činnosti od pěti do devíti let vězení a také zákazy činnosti ve statutárních orgánech firem. S jedinou výjimkou: Václav Čada odešel s tříletou podmínkou. Podle žalobce je to nepřiměřeně mírný trest vzhledem k tomu, že muž způsobil podepsáním tří desítek účetních dokladů škodu 82 milionů korun a k trestné činnosti se nedoznal.

Nepravomocný rozsudek přiznal státu náhradu škody ve výši 327,5 milionu korun s tím, že zhruba 135 milionů se podařilo zajistit na účtech a zbylé peníze musí podnikatelé vyplatit v takovém poměru, v jakém se na škodě podíleli. Žalobce dnes poukázal na to, že usnesení o zajištění peněz není pravomocné, a soud tedy tuto částku neměl od přiznané výše náhrady odečítat.

Dalších 450 milionů korun má Česká republika podle soudu vymáhat v civilním řízení, proti čemuž podal odvolání zmocněnec státu.