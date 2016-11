Žalobkyně stáhla obžalobu na cizince, který střílel na policii

Berlín - Německý ministr vnitra Thomas de Maiziere chce vracet migranty do Afriky ještě před tím, než se jim podaří přes Středozemní moře dosáhnout evropských břehů. Podle dnešního vydání nedělníku Welt am Sonntag navrhuje úřad vedený členem Křesťansko-demokratické unie (CDU) kancléřky Angely Merkelové, aby Evropská unie zachytávala lodě s potenciálními přistěhovalci už na moři a umisťovala do táborů mimo Evropu, kde by čekali na posouzení své šance na přijetí v Evropě.