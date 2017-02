Zamilovaní dnes slaví svátek svatého Valentýna

Zamilovaní dnes slaví svátek svatého Valentýna. Oslava patrona zamilovaných se do střední a východní Evropy dostala po pádu komunismu z anglosaských zemí. V Česku tento svátek pravidelně slaví až dvě třetiny lidí. Řadě lidí se ale nelíbí, že by kvůli svátku měli dávat najevo své city. Svátek využívají obchodníci, u kterých Češi nejčastěji kupují dárky do 250 korun.

Češi a Češky svým partnerům nejčastěji dopřejí večeři nebo čokoládu, třetím nejoblíbenějším dárkem je květina. Večeři letos plánuje až třetina lidí a průměrně za ni utratí kolem 700 korun. Další pětina lidí koupí svému protějšku květinu, jde téměř výhradně o dárek muže ženě. Nejdražším dárkem zůstává stejně jako loni spodní prádlo, za které zejména ženy utratí až 2000 korun. Další alternativou je divadlo či kino. K netradičním dárkům patří letos podle zahraničních serverů květiny z 3D tiskárny či speciální telefonní aplikace. Přečtěte si: Nejstarší dochované "valentýnce" je 540 let V Německu si zamilovaní dávají místo čokolády perníčky ve tvaru srdce, ve Finsku a Estonsku je Valentýn oslavou kamarádství a zároveň populárním dnem pro zásnuby. Dánové a Norové posílají své lásce anonymní básničku, ve Francii je v kurzu loterie pro nezadané. V Japonsku a Jižní Koreji hýčkají ženy své muže. Valentýn byl kněz, který ve 3. století tajně oddával zamilované. V křesťanské tradici je chápán jako patron mládeže a šťastného sňatku. Císař Marcus Aurelius Claudius zvaný Germanicus tehdy zrušil manželství, protože ženaté muže nepovažoval za dobré válečníky. Valentýn i přes zákaz prý tajně oddával zamilované páry a mužům radil, aby neopouštěli své ženy a neodcházeli do válek. Císař ho proto nechal popravit. Valentýnova relikvie je uchovávána na pražském Vyšehradě, jde o kost z lopatky. Vystavena bude dnes a v sobotu před hlavním oltářem v bazilice svatého Petra a Pavla. Milenecké páry v Česku udržují také tradici líbání pod rozkvetlým stromem, která připadá na 1. května. V dávnější minulosti chlapci na českém venkově stavěli svým děvčatům před jejich domy májky jako symbol lásky. Čím vyšší a krásnější májku chlapec dívce postavil, tím větší lásku jí vyjádřil. Svoji májku pak ale musel dobře ohlídat, její ztráta totiž znamenala pro chlapce velkou potupu. Mohlo by vás zajímat: FILMOVÝ KLUB: Miluj mě, když to dokážeš





Autor: ČTK