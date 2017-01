Zamrzlé sklo? Pokuta 2500 Kč

Řidičům, kteří z auta neodstraní sníh a námrazu, hrozí sankce. Platí to pro všechna okna.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Racek Attila

Průzor jako v tanku. Tak vypadá v zimních měsících „výhled" mnoha řidičů, kteří obzvláště v ranním spěchu vyrážejí na silnice.

Minulou zimu to bylo „jen" nebezpečné, teď za to hrozí i pokuta. A policie vzkazuje, že letos se na to v rámci dopravně bezpečnostních akcí zaměří.

„Od února 2016 platí, že řidiči motorových vozidel jsou povinni očistit před jízdou sníh a námrazu z motorového vozidla, aby nemohli jiné účastníky provozu ohrozit nebo způsobit škodu na majetku. Pokud tomu nevyhoví, hrozí jim až dvou a půl tisícová pokuta," potvrzuje Ivana Nguyenová z Policejního prezídia. Ze zákona nesmí sníh či námraza bránit při výhledu dopředu, dozadu ani do stran.

Na zimní očistu auta se hlídky zaměřují v rámci běžných kontrol. „Výši pokuty zváží policista na místě. Záleží i na tom, jak moc je auto zasypané sněhem. Něco jiného je, když má řidič vyškrábaný jeden pruh pro oči, a něco jiného když má oškrábanou alespoň polovinu auta," popisuje mluvčí jihomoravské policie Pavel Šváb.

Zrovna tento region má se zamrzlým sklem tragickou zkušenost z nedávné doby. Na konci listopadu došlo k nehodě v Žarošicích na Hodonínsku. „Sedmapadesátiletou ženu tam na přechodu srazila dvacetiletá řidička, která si pořádně neočistila namrzlá čelní a boční skla," uvedl policejní mluvčí Petr Zámečník. Chodkyně svým zraněním po převozu do nemocnice bohužel podlehla. Řidička navíc přiznala, že před nehodou neviděla ani další tři přecházející lidi.

Nepodceňovat sníh a námrazu radí i odborníci. Ranní spěch do práce či s dětmi do škol svádí jen ke kosmetické očistě. „Řada řidičů jezdí kratší vzdálenosti, třeba do práce. Přijdou k autu a rovnou vyrazí s tím, že jim nestojí za to škrábat auto kvůli třem čtyřem kilometrům. Jenže žádná cesta není dostatečně krátká na to, aby během ní nemohlo dojít k nějakému neštěstí," říká Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti. Správně by řidič měl oškrábat celé auto a zbavit jej sněhu ze střechy i kapoty.

Jak ale podotýká Budský, stejně důležité je věnovat se i vnitřnímu „zadýchání" poté, co řidiči nastoupí do vozu. Vnitřní vlhkost může být stejně nebezpečná jako námraza. „Minimum je nechat si v otevřeném okně štěrbinku centimetr dva, aby vlhkost mohla odcházet ven mimo auto. Když je v autě klimatizace, je dobré ji zapnout naplno, aby vzduch procházel filtrem, který tu vlhkost začne odstraňovat," doporučuje Budský.

Ten zároveň ve shodě s dopravní policií i letos apeluje na řidiče, kteří mají v autě tzv. denní svícení, které je často automatické, ale svítí jen vepředu. Zezadu je takové auto neviditelné. V mlze, dešti, sněžení či dokonce ve tmě je to extrémně nebezpečné. „Denní světla jsou na den, za jakékoliv snížené viditelnosti ale musíme vidět i zadek auta," zdůrazňuje Budský.

Podle policejní statistiky zemřelo při dopravních nehodách v roce 2016 545 lidí. O 115 méně než v roce 2015. Jde o nejlepší „výsledek" od roku 1961, kdy policie zavedla statistiku. Potěšující je snížení počtu usmrcených chodců: loni jich bylo 111, o 20 méně než v roce 2015. Policie i dopravní experti už to dávají do souvislosti s povinnými reflexními prvky.

Ty musejí mít chodci při chůzi kdekoliv mimo osvětlenou část obcí.

(jak, lk, mok)