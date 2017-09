Práva Čechů v Británii zachováme i po brexitu, ujišťoval Johnson v Praze

„Zaprvé, mluvili jsme o občanech. Velmi si vážíme přínosu 45 tisíc českých občanů ve Spojeném království. Jejich práva budou chráněna a respektována tak dlouho, dokud si to budou přát. A budou garantována britskými soudy,“ řekl Johnson.

Johnson svými výroky navázal na páteční projev britské premiérky Theresy Mayové, které ve Florencii řečnila o tom, jaké by měly být vztahy mezi Británií a EU po brexitu. Johnson chce postoje Mayové dále vysvětlovat, Česko bylo první zemí, kam od té doby přijel.

Great to be back in #Prague to talk defence and security, trade, and the future of Europe with Czech FM @ZaoralekL @CzechMFA pic.twitter.com/0Ew96jOjGn