Zaorálek: Britská pozice k začátku brexitu stále není jasná

Praha – Ani po dnešním vyjádření premiérky Velké Británie Theresy Mayové k začátku brexitu není britská pozice jasná, řekl novinářům ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD). Mayová uvedla, že Británie spustí článek 50 unijní smlouvy ohledně vystoupení z EU do konce března 2017. Takovéto termíny z britské strany zaznívaly opakovaně, řekl ministr. „Nejsme o moc dále, než jsme byli," dodal.

Lubomír ZaorálekFoto: Deník/Martin Divíšek

Vyjádření podle Zaorálka ukazuje, že britská strana pospíchat nebude. „My do této chvíle z Británie nemáme jasně řečeno, co Britové hodlají dělat. To, že to podají, to je jedno z mnoha ujištění, a já vlastně nevím, jestli to skutečně učiní. Jestli v tom termínu, který říkají a jakým způsobem a co bude jejich pozice," uvedl ministr.

Mayová dnes také uvedla, že při vyjednávání v následující dvouleté lhůtě o podmínkách odchodu Británie z unie hodlá přihlížet na přání Britů kontrolovat pohyb lidí z EU. P

Oznámení Mayové podle agentury AFP potěší Brusel, který neskrýval netrpělivost a přál si co nejdříve vědět, jak Londýn naloží s výsledkem referenda z 23. června, v němž většina účastníků hlasovala pro brexit. Unie tak čelí nejhorší krizi ve svých dějinách, se vzestupem populismu a euroskepticismu, přílivem migrantů a nejistými hospodářskými vyhlídkami.

Vyjádření Mayové má rovněž uklidnit a semknout řady konzervativců, scházejících se ode dneška na výroční stranické konferenci v Birminghamu. Brexit bude klíčovým tématem jednání.