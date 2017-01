Zaorálek: Česko bude dlouho čekat na nového amerického velvyslance

Praha - Šéf české diplomacie Lubomír Zaorálek (ČSSD) se obává, že Česko bude dlouho čekat na nového amerického velvyslance. Celou situaci kolem odvolání všech velvyslanců budoucím americkým prezidentem Donaldem Trumpem považuje za bezprecedentní. Novinářům po více než pětihodinové schůzce s prezidentem Milošem Zemanem a jeho poradci pro zahraniční otázky v Lánech řekl, že bude zřejmě dlouho trvat, než návrh na nové velvyslance Trumpovi schválí Kongres.

Lubomír ZaorálekFoto: Deník/Martin Divíšek

Na dotaz, zda nový velvyslanec nastoupí do konce roku, uvedl, že ani tím si není jist. "Ale nechci být úplně skeptický," dodal. Nikdy se podle něj nestalo, že by byli odvolání všichni velvyslanci. List The New York Times s odvoláním na diplomatické zdroje uvedl, že mnoho amerických velvyslanců bude muset své zahraniční posty opustit ještě před Trumpovou inaugurací 20. ledna. Nápor na americký výbor zabývající se nominacemi a Kongres bude podle Zaorálka příliš velký na to, aby jmenování bylo rychlé.

Čtěte také: Asi 40 lidí se symbolicky rozloučilo s velvyslancem USA Schapirem

Česko po zvolení Trumpa opouští Andrew Schapiro, který nepatří k Zemanovým oblíbencům. Stejně jako zhruba třetina amerických ambasadorů je takzvaným politickým velvyslancem. To znamená, že ho do úřadu vyslal přímo prezident Barack Obama na základě osobního vztahu. Podle bývalého velvyslance v USA Alexandra Vondry je obvyklé, že tito političtí velvyslanci zpravidla na funkci s příchodem nového prezidenta rezignují.

Zaorálek po dnešním jednání také uvedl, že vítá pozvání do Bílého domu, které od budoucího amerického prezidenta dostal Zeman počátkem prosince. Mluvčí hradu Jiří Ovčáček už dříve řekl, že pro ČR, která je součástí EU a NATO, bude klíčový vztah s USA. "Zatímco vláda zaspala, pan prezident aktivně navazuje mimořádně přátelské vztahy s novým prezidentem USA Donaldem Trumpem," sdělil.

Čtěte také: Zaorálek k velvyslancům: Musíme zastavit vzestup populistů

Zatímco v době prezidentování Baracka Obamy byly vztahy Zemana a americké administrativy velmi vlažné, s příchodem Trumpa se očekává jejich oteplení. Spekulovalo se i o tom, že by velvyslankyní mohla být Trumpova bývalá žena Ivana Trumpová, rozená Zelníčková, která pochází ze Zlína. Přimlouval se za ni u Trumpa i Zeman. Trumpová zájem stát se velvyslankyní v Česku potvrdila.

Dokud se funkce neujme Schapirův nástupce, povede zřejmě ambasádu zástupkyně velvyslance Kelly Adamsová-Smithová. Vyplývá to z vyjádření amerického ministerstva zahraničí, podle nějž je tento postup běžnou praxí.