Zaorálek chce z rozpočtu více peněz na kybernetickou bezpečnost

Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD) není spokojený s návrhem rozpočtu, který před svým odvoláním z funkce ministra financí předložil předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Zaorálek ve čtvrtek řekl, že ho překvapilo, když ministerstvo financí nereagovalo na požadavky diplomacie, které vychází ze zájmů České republiky. Černínský palác chce peníze zejména na kybernetickou bezpečnost nebo ekonomickou diplomacii. Zaorálek dodal, že rozpočtové požadavky ministerstva vycházejí ve velké míře z mezinárodních závazků Česka.

„Měli jsme vážné požadavky oproti poslednímu roku v oblasti posílení kybernetické bezpečnosti a ekonomické diplomacie, ty věci byly dost naléhavé, dokonce jsme o tom i jednali, jak na vládě, tak s ministerstvem financí. Docela mě překvapuje, že ty požadavky tam zohledněny nejsou," řekl Zaorálek. "Příliš spokojený nejsem, jsem spíše překvapený, protože my jsme ministerstvu financí předkládali žádost na 8,6 miliardy," dodal.

O posílení rozpočtu bude zaorále přesvěčovat vládní kolegy

Podle návrhu ministerstva financí na rok 2018 by diplomacie měla dostat přibližně 7,8 miliardy korun, což je o 200 milionů více než rozpočet na letošní rok. Jednání mezi oběma úřady už podle informací ČTK začala.

Zaorálek řekl, že o posílení rozpočtu na zahraniční politiku bude přesvědčovat kolegy z vlády i ministra financí. „Budu muset jednat, informovat vládu o tom, co to pro nás znamená," řekl. „Jsem přesvědčen, že jsem schopni si uhájit to, co jsme požadovali, a že to je jenom první vykopnutí, protože v opačném případě by to znamenalo docela složitou situaci pro ministerstvo zahraničí," podotkl.

Miliardy navíc chtějí i Zaorálkovi straniční kolegové

Šéf české diplomacie zdůraznil, že rozpočet jeho úřadu vychází ve velké míře ze smluvních závazků Česka. Kromě ztráty důvěry partnerů by podle něj nedodržení mezinárodních smluv znamenalo také porušení ústavy. „Česká republika podle ústavy dodržuje své mezinárodní závazky. My si moc nemůžeme dovolit říct, že na to nemáme peníze, to by znamenalo porušení ústavy," poznamenal.

Miliardy navíc z rozpočtu chtějí Zaorálkovi straničtí kolegové. Ministři za ČSSD společně s premiérem Bohuslavem Sobotkou to řekli na dnešní tiskové konferenci. Babišův návrh je podle nich šitý horkou jehlou. Podobně se vyjádřil i Zaorálek. "Bylo to dost pravděpodobně vytvořené velice ve spěchu, aby to (Babiš) předložil, ještě než odejde," uvedl.