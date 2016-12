Zaorálek: Dlouhodobý program ČSSD řeší daně či bezpečnost

Praha - Místopředseda ČSSD a ministr zahraniční Lubomír Zaorálek představil dnes předsednictvu strany návrh nového dlouhodobého programu. Soustředí se na daňový systém, který by umožnil čelit rostoucí nerovnosti, nebo na bezpečnost, řekl novinářům Zaorálek během jednání širšího vedení ČSSD v Praze. Představy strany pro dalších zhruba deset let by měl schválit březnový sjezd. V krátkodobém programu se sociální demokraté chtějí soustředit na progresivní zdanění.

Lubomír ZaorálekFoto: Deník/Martin Divíšek

ČSSD dnes debatuje o programových prioritách do sněmovních voleb v příštím roce, Zaorálek si nemyslí, že by to bylo pozdě. "To není debata, jestli stíháme, nebo ne. Pohybujeme se v časech, které jsme si předsevzali," řekl ministr novinářům. Z jeho návrhu dlouhodobého programu by se měla odvíjet konkrétní opatření, se kterými strana přijde hned. Zaorálek řekl, že v Evropě bude řada voleb, které rozhodnou o jejím dalším smyslu. "Rok bude klíčový nejen pro ČR," řekl. Dlouhodobý program není reakcí na krajské volby, uvedl Zaorálek. Program reaguje na trendy v současném světě. "Že se otevírají nůžky mezi těmi, kdo jsou a nejsou úspěšnými v závodu globalizace," uvedl ministr. Čtěte také: ČSSD řeší, jak zabránit pádu Jednotlivé země podle něj čelí oslabování veřejných služeb a tendencím k oligarchizaci. "To je trend i jinde. Snažíme se udělat daňový systém, který by čelil rostoucí nerovnosti," řekl. Plán má zajistit, aby se z Česka nestala dodavatelská země, kde bude upadat vzdělanost, dodal. Dalším velkým tématem je bezpečnost v širokém slova smyslu, uvedl Zaorálek. Po dnešním jednání ústředního výboru potřebuje ČSSD podle ministra co nejdříve vypadat jako "oddíl na pochodu". "Musíme být schopni mluvit s lidmi o tom, co ČSSD nabídne," řekl. Na březnovém sjezdu strany chce Zaorálek obhájit pozici řadového místopředsedy. "Rád bych složil účet, a pokud bude spokojenost, budu rád pokračovat," uvedl.

Autor: ČTK