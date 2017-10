Politici gratulovali Kurzovi. Zaorálek věří v pokračování výborných vztahů

Šéf české diplomacie Lubomír Zaorálek (ČSSD) pogratuloval dosavadnímu ministrovi zahraničí Rakouska lidovci Sebastianovi Kurzovi k vítězství v dnešních předčasných parlamentních volbách. Úspěch popřáli Kurzovi zejména šéfové českých programově spřízněných stran. Předseda vlády Bohuslav Sobotka (ČSSD) podle mluvčího vlády Martina Ayrera komentovat rakouské volby nebude.

"Společně jsme zahájili renesanci česko-rakouských vztahů. Věřím, že ve výborných sousedských vztazích budeme pokračovat," sdělil Zaorálek.

Vicepremiér a předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek ČTK napsal, že gratuluje sesterské lidové straně a Kurzovi k vítězství a přeje jim úspěšné jednání o koalici. "Doufám, že na našem příštím setkání už bude kancléřem," uvedl.

Vítězství Kurze přičítají někteří čeští politici jeho snaze o omezování migrace. "Ukazuje se, že lidé odmítli příliš vstřícnou politiku dosud vládnoucích sociálních demokratů, kterým už nepomohl ani pozdější následný obrat. Pro nás z toho plyne jasné poučení, a to, že nelze podceňovat obavy obyvatel Evropy a házet je za hlavu se slovy, že je to falešné vyvolávání strachu," řekl předseda hnutí STAN Petr Gazdík. Neznamená to podle něj šmahem odmítnout jakoukoli pomoc oblastem válečných konfliktů, ale racionálně pomáhat na místě.

Také podle předsedy KSČM Vojtěcha Filipa je výsledek voleb odrazem přístupu rakouských lidovců k migrantům a reakcí na "vítačskou politiku" bývalé koalice. "Rakouští lidovci nejsou německá CDU Angely Merkelové," poznamenal.

Příležitost posílit spolupráci V4

Kurzova Rakouská lidová strana (ÖVP) podle odhadů získala kolem 31 procent hlasů. Jasné však není, kdo obsadil druhé místo. Podle odhadu agentury SORA se druhou nejsilnější stranou v Národní radě stanou sociální demokraté (SPÖ) kancléře Christiana Kerna a krajně pravicová Svobodná strana Rakouska (FPÖ) skončí až třetí.

Odhad agentury ARGE určil druhou pozici rovněž SPÖ, rozdíl mezi druhým a třetím místem je ale podle ní jen desetina procentního bodu.

Výsledek přes třicet procent pro Kurzovu stranu podle zahraničního experta TOP 09 Marka Ženíška nikdo neočekával. "ÖVP je členem Evropské lidové strany jako my, mám radost o to větší," sdělil ČTK.

"Rakouští voliči jednoznačně podpořili tři tradiční strany, které rakouskou politiku spoluurčují už více než padesát let," komentoval dění v sousedním Rakousku na sociálních sítích šéf ODS Petr Fiala. Nezapomněl poblahopřát vítězné ÖVP. "Je to příležitost posílít spolupráci zemí V4 a Rakouska," dodal.

Vítězství lidovců jednatřicetiletého Kurze, který by se mohl stát nejmladším šéfem vlády v Evropě, se očekávalo.