Zaorálek: Nejde o volby ani o ČSSD, ale o osud země

Jednomyslně zvolený lídr sociálních demokratů Lubomír Zaorálek nezklamal.

"O volby ani tak nejde, ČSSD je důležitá, ale ani o ni nejde. Žijeme přelomovou dobu, v níž je důležité, co uděláme, jak se rozhodneme. Závisí na tom osud země," řekl Zaorálek.

Připomněl, že v roce 2018 si připomeneme 100. výročí vzniku Československa, 50. výročí pražského jara a 25. výročí vzniku České republiky. To je podle něj důvod k širšímu zamyšlení nad tím, co nás jako národ formovalo, na co můžeme být hrdí.

"Masaryk udělal riskantní krok, když v roce 1914 požadaoval vytvoření nezávislého státu, ale pro mě to byl onen svrchovaně tvořivý politický čin, jejož je nám třeba i teď. Pak totiž máme jako země šanci a je v podstatě jedno, kolik dostaneme procent," míní volební lídr, tvůrce programu a ministr zahraničí Zaorálek.

Přhlásil se i k heslu, který má na kapotách Policie ČR Pomáhat a chránit. "Nesmíme dopustit opakovalní roku 1938, ale chránit občany znamená i jejich obranu před institucemi, které je ponižují a šikanují, nebo před oligarchy, neboť do čela společnosti by se neměli stavět ti, kdo hrají s lidmi falešné hry a chtějí vysoušet močál korupce, z něhož předtím vysáli mnoho miliard," burácel do potlesku Zaorálek.

Na závěr přiznal, že nehlasoval pro protikuřácký zákon, neboť někdy má strach z utahování šroubů. "Nedaří se nám regulovat ty velké, zato buzerujeme ty dole a nedokážeme jim vysvětlit, proč jsme si zasedli právě na ně," přiznal své pochyby ohledně likvidace zakouřených hospůdek.

"Program, který jsme sepsali, má smysl jen jako celek, linie, jehož svorníkem je étos našich myšlenek. Podpořte mě, protože žádnou čerstvější a novější tvář tady nevidím," zakončil Lubomir Zaorálek, kandidát na přištího premiéra za ČSSD.