Zaorálek po nehodě vynechává sport, hlava ho už nebolí

Volební lídr ČSSD Lubomír Zaorálek má po pátečním zranění při autonehodě klidnější režim, vynechává sport. Novinářům to řekl během dnešního jednání vlády. Ministra zahraničí po nehodě, která se stala v podvečerních hodinách u Lechovic na Znojemsku, už nebolí ani zraněná hlava. Brzy ho čeká kontrola a poté vytahování stehů.

Zaorálek při nehodě cestoval ve vozidle ochranné služby, které řídil pracovník Ochranné služby Policie ČR. Záchranáři ho převezli do brněnské nemocnice. "Rád bych poděkoval personálu a lékařům traumatologie nemocnice v Bohunicích, jak rychle a profesionálně mi pomohli, nakonec jsem byl jediný zraněný z té autonehody," řekl dnes Zaorálek.

Jihomoravský policejní mluvčí Pavel Šváb dnes řekl, že okolnosti nehody policisté stále vyšetřují. Předběžná výše škody je podle mluvčího na obou vozech a poškozeném směrovém sloupku asi 600 tisíc korun.

Ministr si pamatuje, že byl v době nehody připoután, ale nevybavuje si, zda jeho vůz jel se zapnutým majáčkem. "Nevím, jak jsme přesně jeli, tomu jsem se moc nevěnoval, já to úplně nepoznám," řekl. Auta se podle něj střetla pravděpodobně při předjíždění. "Řidič to strhl a ještě udělal dobrou práci, střet mohl nastat ještě dřív," dodal.

Auta poté podle ministra skončila na poli. "Zaplať pánbůh, že tam nebyl žádný strom, pád se ztlumil tím letem. Z toho auta se nějak kouřilo, já když jsem zjistil, že mám všude krev, tak jsem si někde sedl na mez a začal hloubat sám nad sebou, protože to vypadalo, že ostatní jsou v pořádku," líčil.

V nejbližší době kvůli zranění vynechá sport. "Tahle omezení ano, ale myslím, že se to hojí dobře," uvedl. Brzy se chystá na kontrolu a vytažení stehů. "Dopadlo to dobře a to je to podstatné. K tomu, jak ta nehoda proběhla, se necítím úplně nejpovolanější. Myslím, že to bude vyšetřeno," řekl.