Zaorálek pojede do Turecka řešit zadržené Čechy a elektrárnu

Praha - Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD) doufá, že Turecko vyhostí dvojici Čechů, kteří byli v zemi zadrženi kvůli údajné příslušnosti ke kurdským milicím. Diplomacie podle něj pro ně udělá vše, co může, řešení však nelze očekávat rychle. Ministr to řekl novinářům během dnešního jednání vlády. Do Turecka pojede v polovině prosince. Vedle jednání o zadržených chce probrat tamní současnou situaci, vztah Turecka s Evropskou unií i problémový projekt stavby turecké elektrárny Yunus Emre, na který poskytla úvěr Česká exportní banka (ČEB) a pojistila ho státní pojišťovna EGAP.

Lubomír ZaorálekFoto: Deník/Martin Divíšek

Resort podle Zaorálka už podnikl některé kroky, snaží se jednat a "připravit půdu" pro navrhovaná řešení. "Ale sami tady nic nezmůžeme, pokud nebude určitá ochota vyjít vstříc, tak to nebude jednoduché," řekl dnes novinářům. Zadržení si museli být vědomi nebezpečí, která je v oblasti čekají. Markéta Všelichová už byla v minulosti zadržena a nedbala varování diplomacie, dodal. Dvojice Čechů zadržená v Turecku je podle tureckého listu Hürriyet obviněna z poskytování zbraní a bude souzena. O zadržení Čechů informoval turecký tisk minulý čtvrtek. Dvojice podle něj uvedla, že prošla výcvikem v německých speciálních silách a ve francouzské legii. Situace je podle Zaorálka možná složitější, než by byla u jiných zemí, protože Turecko je spojencem ČR a členem Severoatlantické aliance. "Není možné postupovat jinak než mít zároveň zájem, aby vztahy fungovaly," řekl. Nutné je podle něj jednání a jediným výsledkem může být určitá dohoda. Cesta do Turecka se plánovala dlouhodobě, bez ohledu na aktuální situaci. Problémový projekt elektrárny má dnes na programu vláda. Stavba stále není dokončena. Celková pojistná angažovanost EGAP je 16,1 miliardy korun Kč, nesplacená výše jistiny úvěru ČEB 11,7 miliardy Kč. Hlavním dodavatelem je česká společnost Vítkovice Power Engeneering, která je v insolvenci. Podle materiálu pro dnešní jednání vlády hrozí výrazné negativní dopady na státní rozpočet. Ministr průmyslu Jan Mládek (ČSSD) je dnes odhadl na zhruba 15 miliard korun.

Autor: ČTK