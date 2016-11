Zaorálek potvrdil, že Schapiro 28. října na Hradě byl

Praha - Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD) potvrdil, že americký velvyslanec Andrew Schapiro se zúčastnil oslav státního svátku 28. října na Pražském hradě. Sám se s ním setkal, řekl dnes novinářům. Ministr je také rád, že se prezident Miloš Zeman dnes Schapirovi omluvil za to, že ho obvinil z neúčasti na oficiálních oslavách.

"Já jsem pana Schapira potkal na Hradě ten večer. Shodou okolností si to pamatuji, protože jsme se zdravili a prohodili jsme pár slov. Já jsem živý svědek toho, že tam opravdu byl," řekl Zaorálek. Už dříve Schapirovu účast na oslavách potvrdil i německý velvyslanec Arndt Freytag von Loringhoven, který vedle svého amerického kolegy seděl.

"Já jsem samozřejmě rád, že se pan prezident omluvil, protože to byla zřejmě nějaká mylná informace, kterou dostal," uvedl Zaorálek k dnešní Zemanově omluvě. Více ZDE

Zeman Schapira ve středu obvinil, že se "jako téměř jediný z velvyslanců" neúčastnil oslavy státního svátku 28. října. Dnes se za toto obvinění omluvil s tím, že informaci o neúčasti diplomata dostal od protokolu prezidentské kanceláře.

Schapira jmenoval velvyslancem americký prezident Barack Obama a diplomat se ujal funkce na konci září 2014. Během svého působení v Praze se Schapiro dostal do sporu s českým prezidentem. Velvyslanec měl loni výhrady k Zemanově cestě na oslavy konce druhé světové války do Moskvy, kterých se kvůli ruské anexi Krymu a kvůli konfliktu na východě Ukrajiny neúčastnila většina evropských státníků. Zeman na to reagoval prohlášením, že Schapiro má zavřené dveře na Hrad, velvyslanec se tam však při oficiálních příležitostech později objevoval.

Schapiro pravděpodobně po nástupu nově zvoleného prezidenta USA Donalda Trumpa do úřadu opustí svou funkci. Zeman věří, že po zvolení Trumpa americkým prezidentem se vztahy Česka s USA zlepší. Vztahy podle něj nebudou zatíženy "některými nedorozuměními, jako je například ne zcela profesionální postoj současného amerického velvyslance pana Schapira, který dává nevyžádané rady prezidentu republiky, kam má, či spíše kam nemá cestovat".