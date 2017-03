Zaorálek považuje počátek brexitu za neštěstí: Nepochopitelné rozhodnutí

Český ministr zahraniční Lubomír Zaorálek (ČSSD) odmítá trestání Velké Británie za odchod z Evropské unie. Země podle něj byla dobrým partnerem a doufá, že jím i zůstane. Oficiální začátek brexitu, ohlášený na dnešní odpoledne, neznamená pro unii šťastný den, řekl dnes během jednání vlády Zaorálek novinářům. Jedná se podle něj naopak o neštěstí.

Zaorálek dnes opakovaně situaci přirovnal k náročnému rozvodu. "Británie bude požadovat něco na způsob dohody o volném obchodu, to znamená v podstatě jen omezení na tarify. Je to dohoda, která znamená naprosto novou situaci," uvedl. Pro Brity v takovém uspořádání podle něj bude všechno těžší, počínaje obchodem.

S odkazem na koncept britské zahraniční politiky z 19. století Zaorálek řekl, že izolace dnes nemůže být skvělá. "Pro mě je to nepochopitelné rozhodnutí k izolaci v době, kdy je to opravdu jen izolace," řekl. Neumí si představit, že by byl odchod pro Brity komfortní. "Nezávidím to Britům, ale ani nám. Je to špatně pro nás, pro Čechy, pro Evropu. Toto není slavný den Evropské unie, je to den, který pokládám za neštěstí," řekl.

Přesto Česko nestojí o to, aby se unie snažila při vyjednávání dohody Brity trestat. "Neměli bychom mít pozici, že v EU jsme, protože se bojíme odejít a toho, jak nás potrestají. V EU bychom měli být proto, že nám přináší prospěch a užitek," řekl. Pro Evropany má podle něj velkou cenu zachránit maximum ze vzájemných ekonomických, politických a strategických vztahů.

Jednání se mohou protáhnout

Jen obtížně však může Londýn přetrhat vazby a zároveň chtít mít "speciální přístup" na unijní trh, míní Zaorálek. "Když se s někým rozvádíme, tak nemůžete zároveň říct: 'My se rozejdeme, každý budeme jinde, ale ty můžeš přijít kdykoliv, tady máš klíče.' To je nesmysl," prohlásil. Očekává, že jednání se mohou protáhnout na víc než dva roky.

Ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) doufá, že start brexitu z hlediska jeho resortu nebude nic znamenat. "Protože pokud by se to dělo českým občanům ve Velké Británii, tak bychom museli zavést reciproční opatření pro Brity na území ČR," uvedl. S britskou premiérkou Theresou Mayovou se zná z unijních rad a míní, že zachová zdravý rozum.

Složitější debatu očekává Chovanec u finančního "vyrovnání". "To, že se budeme prát o každé euro, dnes už se avizuje zhruba rozpor v částce 60 miliard euro," řekl. Ani on si není jist, zda na dohodu budou stačit dva roky.

