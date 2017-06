Zaorálek chce překopat volební kampaň ČSSD

Nový volební lídr ČSSD Lubomír Zaorálek ve čtvrtek na zasedání úzkého vedení sociální demokracie navrhne změny ve vizuální podobě kampaně. Novinářům dnes řekl, že by si přál jinou dynamiku i estetiku kampaně, než se kterou přišel tým kolem místopředsedy Jana Birkeho, který minulý týden dal k dispozici místo volebního manažera.

V rozhovoru s novináři Zaorálek v žertu zmínil i spekulace o změně hesla, se kterým chce ČSSD jít do voleb. Média přinesla informaci, že by strana podle některých sociálních demokratů měla použít namísto hesla "Dobrá země pro život" koblihu jako symbol volebního rivala ČSSD hnutí ANO a pomeranč v barvě ČSSD.

"Já bych rád všem řekl, že pomeranč je jednoznačně zdravější. To je minimum, co k tomu v této chvíli musí být řečeno, ale na koblihy, prosím, pozor. Možná máte lepší žlučníky, ale nezkoušejte to radši," uvedl. Prý před třemi týdny bojoval se žlučníkem a pozření koblihy by ho mohlo úplně vyřadit z kampaně.

Předtím v souvislosti s "pomeranči a koblihami" poznamenal, že kdekdo přichází s názory, na které musí jako lídr reagovat, protože vzniká dojem, že pocházejí z jeho volebního týmu.

Ve čtvrtek chce Zaorálek, který v čele kandidátů vystřídal premiéra Bohuslava Sobotku, se stranickým vedením probrat změny ve výtvarné části kampaně. Personální změny podle svých slov do čtvrtka nestihne připravit. Představuje si, že nového stratéga, který by měl ČSSD pomoci zvýšit preference, by mohl uvést začátkem příštího týdne, v úterý nebo ve středu.

Zaorálka do čela kandidátů pro říjnové sněmovní volby potvrdilo širší vedení strany v sobotu. Sobotka se místa lídra vzdal stejně jako funkce předsedy strany minulý týden, sociální demokraty nyní jako úřadující předseda vede ministr vnitra Milan Chovanec. Premiér svoje rozhodnutí vysvětlil tím, že nese odpovědnost za pokles preferencí ČSSD, zmínil také, že vést tři agendy bylo pro něj těžké a jejich rozdělení může straně pomoci.

Od Zaorálka, kterého mají za zdatného řečníka, si sociální demokraté slibují oživení vztahu s voliči. Vizuální podobu kampaně zatím strana neschválila, program představila v sobotu. Slibuje v něm například průměrný plat 40.000 korun měsíčně do pěti let, progresivní zdanění i určitou formu milionářské daně nebo rychlejší zdravotní péči.