Zaorálek: Turecko stojí na prahu změn, zůstává partnerem

Turecko stojí po nedělním referendu o posílení pravomocí prezidenta na prahu zásadních politických změn, zůstává důležitým partnerem pro Česko i pro EU a spojencem v Severoatlantické alianci. Uvedl to dnes na twitteru ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD). Dodal, že další vývoj v této zemi je třeba pozorně sledovat.

Podle vicepremiéra a předsedy KDU-ČSL Pavla Bělobrádka si Turci zvolili svou cestu, Evropská unie bude k Turecku přistupovat stále stejně. Poukázal na těsný výsledek hlasování. Předseda poslanců opozičního Úsvitu Marek Černoch mluví o zavedení prezidentského absolutismu a diktatury. Podle předsedy hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury není výsledek referenda překvapivý ani zásadní.

Návrh na ústavní změnu, která zásadním způsobem posílí pravomoci tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, byl přijat těsnou většinou. Rozhodlo se pro ni 51,4 procenta hlasujících. Hlavní turecká opoziční strana dnes vyzvala ke zrušení výsledků referenda. Hlasování a sčítání hlasů podle ní provázely podvody.

"Je otázka, jak se tato země (Turecko) vyrovná s onou rozštěpeností, kdy si polovina lidí přeje zachovat sekulární pluralitní demokracii a druhá hlasovala pro vůdcovský režim s islámskými prvky," uvedl dnes Bělobrádek. Připomněl, že EU má s Tureckem uzavřeny dohody o privilegovaném partnerství či o omezení migrace. "Je v zájmu obou stran tyto dohody dále plnit," soudí. Turecko je na EU silně ekonomicky závislé a zpřetrhání těchto vazeb by Turky citelně zasáhlo, dodal.

Na perspektivě členství Turecka v EU se podle vicepremiéra nic nemění, tato možnost je podle něho už dlouho ryze hypotetická. "Možná výsledek referenda napomůže k tomu, abychom si nalili čistého vína, což může nakonec vzájemným vztahům i pomoci," dodal Bělobrádek.

Předseda poslanců opozičního Úsvitu Černoch očekává, že v Turecku bude nastolen prezidentský absolutismus a diktatura. Podle něj to bude znamenat "pronásledování opozice a konec sekulárního státu". Míní, že se už tak napjaté vztahy mezi EU a Tureckem dále prudce zhorší. "V praxi to bude znamenat ukončení jakýchkoli dohod a musíme se připravit na situaci, že z Turecka opět začnou proudit tisíce nelegálních migrantů. Nesmíme se na Turecko spoléhat," řekl Černoch.

Okamura prohlásil, že v Turecku skutečná demokracie nebyla, není a nebude, v islámském světě podle něho není možná. "Minulé snahy o vstup Turecka do Evropské unie byly pouze výrazem agonie zkrachovalého projektu evropské integrace," napsal. Autoritativní turecký režim vzhledem k členství Turecka v NATO navíc podle Okamury zpochybňuje úlohu aliance při obraně demokracie.

Rovněž další politici, které oslovila již v neděli, vyjádřili z vývoje v Turecku obavy. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček odkázal na čtvrteční vyjádření českého prezidenta pro TV Barrandov. Zeman podporu referenda pro ústavní změny posilující Erdoganovy pravomoci očekával a není z této změny nadšen. "Domnívám se, že prezident Erdogan výrazně odstupuje od tradice (zakladatele sekulárního tureckého státu Kemala) Atatürka," řekl ve čtvrtek. Turecko by proto nemělo vstoupit do Evropské unie, ale jak se zdá, stejně tam nebude přijato, podotkl Zeman. Neobává se, že by změny v Turecku mohly mít vliv na jeho členství v NATO. "NATO je vojenská organizace a vojenská organizace se neřídí politickými, respektive hodnotovými pravidly," soudí český prezident.

Podle europoslance vládního hnutí ANO Pavla Teličky je podstatné už to, že se takové všelidové hlasování vůbec konalo. "Jeho vypsání a nyní i výsledek odklání Turecko od demokracie a užší vazby na Evropskou unii. A to i přesto, že se Erdogan nyní asi částečně umírní," uvedl Telička.

Místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek se domnívá, že jde o turecké 'ne' Evropě a liberální demokracii. Předseda ODS Petr Fiala poukázal, vzhledem k těsnému výsledku hlasování, na rozdělení země v otázce posílení prezidentských pravomocí. "Pokud by se výsledek potvrdil, je třeba to vzít na vědomí a hledat nový model vztahu s Tureckem. Jeho cesta směrem k EU je tím prakticky vyloučena," řekl ČTK již v neděli Fiala.

Obavy z toho, že Erdogan chce podle nových pravomocí zničit dílo zakladatele moderního tureckého státu Atatürka, vyjádřil také již v neděli předseda KSČM Vojtěch Filip. "To je pro Evropu nebezpečné a neperspektivní," napsal v SMS Filip.