Zaorálek: V létě postavíme obrněný transportér, ten pak rozrazí vrata kůlny

Nový volební stratég ČSSD Robert Žanony bude mít podle lídra strany Lubomíra Zaorálka podobnou úlohu jako trenéři sportovců. Zaorálek očekává, že muž, který dělal kampaň slovenskému premiérovi Robertu Ficovi, poradí českým sociálním demokratům, jak si rozvrhnout síly v posledních měsících před volbami a na co se zaměřit. V rozhovoru dnes Zaorálek uvedl, že kampaň s novým vizuálním stylem chce ČSSD spustit ve druhé polovině srpna.

Změny v přípravách na volby ve straně nastaly po odstoupení premiéra Bohuslava Sobotky z postu volebního lídra a předsedy strany. Za kampaň byl před odchodem Sobotky z čela ČSSD zodpovědný náchodský starosta a místopředseda strany Jan Birke. Ve čtvrtek strana oznámila nástup nového stratéga Žanonyho. "Zjistil jsem, že to je člověk, se kterým si rozumím, s nímž mám podobné myšlení. On je blízko nám, blízký ČR, velice dobře zná politickou scénu," uvedl Zaorálek.

Ministr zahraničí připustil, že v roli volebního lídra zatím jedná spíše intuitivně. "Tak se to dá dělat jen omezenou dobu, ne čtyři měsíce. Strašně jsem potřeboval někoho, kdo by mi poradil jak rozvrhnout síly - je to jako trenér v nějakém sportu. To by se mi taky mohlo stát, že bych na konci srpna mohl být někde vyplivnutý," popsal Zaorálek svá očekávání od Žanonyho. Úlohou nového poradce podle Zaorálka bude naplánovat, jak vést kampaň, aby byla efektivní, a určit, čemu má smysl se věnovat.

Jako volební lídr Zaorálek prosadil změny, které se týkají vizuální prezentace strany. Chtěl by posílit i komunikaci přes sociální sítě. Již dříve mluvil o tom, že je potřeba upravit logo, které mu připomíná hlávku zelí. "Když mám nový obsah, tak ho nemůžu podávat ve starých kulisách, pak to vypadá, jako kdyby člověk neměl vkus. Nemyslím si, že to je něco na čem se vyhrává, ale je to něco, bez čeho to absolutně nejde," uvedl volební lídr.

S novým logem, jehož návrhy už Zaorálek má, a také s novými fotografiemi by sociální demokraté měli vystoupit na veřejnost před koncem prázdnin. "Máme léto na to, abychom vše připravili, abychom někde v kůlně postavili ten obrněný transportér, který potom rozrazí vrata kůlny," poznamenal. "Ten nástup by byl ve druhé polovině srpna - tam někde plánujeme start nového vzezření a nové estetiky," dodal.