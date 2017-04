Zaorálek žádá Británii o revizi případu zabitého Čecha

Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD) vyzval britskou prokuraturu, aby využila všechny opravné prostředky k přezkoumání osvobozujícího rozsudku nad Britem, který loni zabil českého občana. Novinářům řekl, že o záležitosti dnes mluvil s britskou velvyslankyní v Česku Jan Thompsonovou a bude o ní jednat i s britským ministrem zahraničí Borisem Johnsonem ve středu v Bruselu. S rozsudkem se Zaorálek těžko smiřuje.

Lubomír ZaorálekFoto: DENÍK/ Martin Divíšek

Osvobozující verdikt nad mužem obviněným z vraždy soud vynesl v pondělí v Londýně. Pachatel, který nebyl uznán vinným ani z úmyslného zabití, se bránil tím, že jednal v sebeobraně. Zaorálek to dnes označil za nezvyklé vzhledem k okolnostem případu, když při potyčce byli na místě tři Britové a jeden Čech.

"Já vím, že je to nezávislý soud a že bychom měli výsledky nezávislých soudů respektovat. Ale nikdo mi nemůže zabránit, abych byl kritický, pokud se domnívám, že mi věci nehrají," řekl Zaorálek. "Pokud mi někdo řekne, že došlo k zabití v nutné obraně, ale byli tam tři muži na jednoho, pak je to pro mě velmi nevěrohodné. Nemohu absolutně vyloučit, co soud řekl, ale připadá mi to velmi nepravděpodobné," doplnil.

S rozsudkem se těžko smiřuje i s ohledem na to, že pachatel z místa činu odjel, aniž poskytl krvácejícímu Čechovi pomoc nebo alespoň pomoc zavolal. Zdůraznil také, že Čech žil v Británii před případem deset let, pracoval tam a byl bezúhonný.

Thompsonová Zaorálka na dnešním setkání ujistila, že rozsudek nesouvisel se zemí původu oběti. "Nicméně já mám stále tyto pochyby, které jsem uvedl, a proto budu žádat a vyzývám britskou stranu, aby využila všechny možnosti na to, aby ta kauza byla prošetřena a aby se využily opravné prostředky na to, jak se k ní vrátit," řekl ministr.

Podle Zaorálka je možné zabývat se kauzou i v občanskoprávní rovině nebo se obrátit na evropský soud pro lidská práva. Tyto kroky by ale musela udělat rodina oběti. Česká diplomacie je s ní podle Zaorálka v kontaktu a je připravena poskytnout příbuzným v této záležitosti konzultace.

Britské velvyslanectví v tiskovém prohlášení oznámilo, že v případu se se postupovalo v souladu s britským právem a právními procesy. Uvedlo rovněž, že rozhodnutí týkající se obžaloby jsou nezávislá na britské vládě. Britské úřady jsou podle ambasády připraveny poskytnout českému zastoupení v Londýně potřebnou podporu. Thompsonová také vyjádřila soustrast rodině oběti.

Kvůli usmrcení Čecha telefonoval koncem loňského září český premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) britské premiérce Therese Mayové. Žádal ji o zásah proti nenávistným útokům v Británii proti lidem z dalších zemí Evropské unie. O politicky motivovaných útocích namířených proti přistěhovalcům tehdy v Británii hovořila média i diplomaté v souvislosti se změnou atmosféry v zemi po referendu o vystoupení Británie z EU.

Podle vyšetřovatelů se jednatřicetiletý Čech Zdeněk M. nepohodl loni v září nedaleko svého bydliště v Londýně se skupinou mladíků na kolech. Podle očitých svědectví si je dobíral, zda nejsou bicyklovým gangem, což skupinu rozzlobilo.

Devětadvacetiletý Raymond Sculley na muže podle záběrů bezpečnostní kamery zaútočil řetězem s bezpečnostním zámkem na kolo a zasadil mu několik ran do hlavy. Pak nad svou obětí stál a podle svědků ležícímu muži řekl: "Podívej, cos mě donutil udělat." Čech podle pitvy zemřel v důsledku silného krvácení.