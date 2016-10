Zaorálek: Zemanův návrh na deportaci migrantů není politikou ČR

Praha – Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD) kritizoval prezidenta Miloše Zemana za to, že prozradil jméno nového velvyslance v USA ještě před jeho schválením americkou stranou. Podle Zaorálka to Zeman neměl říkat. Uvedl to dnes v diskusním pořadu České televize. Zaorálek s bývalým ministrem zahraničí Karlem Schwarzenbergem (TOP 09) Zemanovi vyčetli i to, že se vměšuje do vnitropolitických záležitostí jiných zemí, především v případě prezidentských voleb v USA a Rakousku.