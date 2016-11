Zaplněný Albertov slyšel i nepřímou kritiku Zemana a Babiše

Naše moderní Česká republika zapomněla na výchovů občanů k tomu, které jsou ty pravé hodnoty, pro které stojí za to trpět - a to jsou ty, pro které stojí za to žít, zdůraznil na Hradčanském náměstí Daniel Kroupa s citací slov Jana Patočky. Sklidil velký potlesk. Připomněl, že první republice se to povedlo.