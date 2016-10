Zásah ve Vrběticích potrvá nejméně do poloviny příštího roku

Vrbětice (Zlínsko) - Zásah pyrotechniků, policistů, hasičů a dalších složek záchranného systému po předloňských výbuších muničních skladů ve Vrběticích na Zlínsku potrvá nejméně do poloviny příštího roku. Novinářům to dnes řekl velitel zásahu, krajský policejní ředitel Jaromír Tkadleček. Náklady odhadl zhruba na jednu miliardu korun. Sklad číslo 16 explodoval 16. října 2014, druhý sklad číslo 12 pak 3. prosince 2014.

Ilustrační fotoFoto: čtk

"Naše prognóza, že zákrok bude dlouhý, se naplnila," uvedl Tkadleček. Policie ke konci září vyčistila od munice a zpřístupnila už asi 400 hektarů lesů, luk a polí kolem skladů. Na úseku dlouhém asi 13,5 kilometru také zkrátila o tři kilometry plot, který areál odděluje od okolí. Podle Tkadlečka to umožnilo snížení počtu nasazených policistů a pracovníků Vojenských lesů a statků, kteří areál střeží.

K některým pozemkům majitelé nemohli skoro dva roky. Podle Tkadlečka byl dokončen povrchový a hloubkový pyrotechnický průzkum a uvolněna území na jihu a jihozápadě a u vstupu a nad vstupní bránou do areálu. Prostoru pro další zmenšování bezpečnostního okruhu kolem vybuchlých skladů už podle krajského ředitele policie moc není.

Zásah podle něj nemá v historii tuzemské policie a složek integrovaného záchranného systému obdoby. "Troufám si tvrdit, že svým rozsahem je jedinečný v České republice i v Evropě," řekl Tkadleček. Do zásahu se podle něj zapojily desetitisíce policistů, pyrotechniků, vojáků, hasičů, zdravotníků či pracovníků ostrahy.

Policie pokračuje v ohledání epicentra výbuchu skladu číslo 16, které zahájila na konci června. "Pokud bych to měl přirovnat k vajíčku, tak když ho rozpůlíte, máte bílek a žloutek. My v podstatě máme vyřešený v současné době bílek a začínáme se přibližovat ke žloutku. … Musíme speciální technikou nadzvednout zbytky skladů, rozhrnout a pyrotechnici to musí probrat a vyčistit," uvedl Tkadleček. Pyrotechniky čeká obtížná práce. V epicentru jsou totiž rokliny či zatopená místa po výbuších.

Podle ředitele Pyrotechnické služby Michala Dlouhého pyrotechnici zatím při ohledání epicentra výbuchu skladu číslo 16 nalezli 2508 kusů munice s aktivními částmi. Střepin a železných částí bylo podle něj čtyřikrát až pětkrát tolik. Pyrotechnici 167 kusů nebezpečné munice zničili na dočasné trhací jámě ve Vrběticích. Zbytek munice se převáží na trhací jámu do Libavé na Olomoucku, kde už bylo zničeno 1989 kusů munice.

Podle Dlouhého je práce pyrotechniků ve Vrběticích vysoce nebezpečná. Kromě munice jim v ztěžuje práci i hmyz - komáři, vosy a velké množství klíšťat. V areálu je také velké množství vysoké zvěře a divokých prasat. Pyrotechnici se potýkali i s hnízdem zmijí. Teprve po dokončení ohledání epicentra výbuchu skladu 16 přijde na řadu epicentrum skladu číslo 12.

Oba předloni vybuchlé sklady si pronajímala ostravská firma Imex Group. Při prvním výbuchu zemřeli dva lidé. Policie exploze vyšetřuje jako úmyslné obecné ohrožení. Na ostraze skladů se do začátku letošního února podílela armáda, nyní je střeží policie a Vojenské lesy a statky. Z vrbětického areálu odjelo 547 kamionů se zbrojním materiálem, poslední loni před Vánocemi.