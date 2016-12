Zastánci tradičních Vánoc zase bojují proti Santa Clausovi

Praha – „Říká se, že co peklo schvátí, už nenavrátí. A jak vidíte, není to pravda," říká v nadsázce poslanec Martin Komárek (ANO), když objasňuje, co má přinést poslanecká novela zákona o České televizi a rozhlasu. Naráží na to, že se poslanci prostřednictvím novely chtějí vzdát moci nad veřejnoprávními médii.