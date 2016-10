Zastupitelé Starostů pro Liberecký kraj podpořili čtyřkoalici

Liberec - Zastupitelé vítězných Starostů pro Liberecký kraj dnes podpořili vznik čtyřkoalice s druhým ANO, ČSSD a ODS. Po jednání o tom informoval lídr kandidátky starostů Martin Půta (STAN), který má dál zůstat hejtmanem. Dohodu o společném postupu podepíší lídři v pondělí. V krajském zastupitelstvu bude mít čtyřkoalice většinu 35 mandátů ze 45. Tak silná koalice zatím v čele Libereckého kraje nikdy nestála.

Martin PůtaFoto: DENÍK/Aleš Vaníček

Vyjednávací tým starostů se dnes sešel i se zástupci druhé nejsilnější strany v zastupitelstvu - ANO. "Dohodli jsme se na formátu koalice," řekla po jednání Jitka Volfová, která byla lídrem kandidátky. V devítičlenné krajské radě by měli mít starostové většinu pěti míst včetně hejtmana, ANO obsadí dva posty a Volfová bude statutární náměstkyní.

"Rezorty jsou předjednány, měli bychom podle předběžné dohody mít ekonomiku, správu majetku a informatiku," dodala Volfová. Podle Půty bude ANO zodpovídat také za regionální rozvoj a evropské dotace. ČSSD by měla dostat sociální péči, ODS zdravotnictví. Vítězným starostům zůstanou investice a veřejné zakázky, doprava, školství, rezort životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova a také oblast kultury a cestovního ruchu. Kdo posty obsadí zatím nechtěl Půta komentovat.

"Současní radní jsou ale připraveni se s těmi nominovanými sejít, probrat s nimi co je v těch rezortech připravené, co je důležité. Všichni nově nominovaní dostanou za úkol společně připravit programové prohlášení, které bychom rádi podepsali před ustavujícím zastupitelstvem," řekl Půta. To by se podle něj mohlo uskutečnit už 8. listopadu, pokud ovšem krajské volby někdo nenapadne u soudu. Lhůta končí 21. října, do pátku soud žádné stížnosti nedostal.

V Libereckém kraji se do zastupitelstva dostalo sedm stran, což je nejvíc v historii kraje. Starostové vyhráli a získali 18 mandátů, hlas jim dala třetina voličů. Druhé skončilo ANO, které má devět zastupitelů. Třetí komunisté získali čtyři mandáty, stejně jako ČSSD, ODS a Změna pro Liberecký kraj, které skončily za nimi. V zastupitelstvu budou také dva zástupci Koalice SPD SPO.