Zaujmout mladé voliče je těžké. Nejvíce je ovlivňují rodiče, tvrdí politolog

Zaujmout mladé voliče je podle expertů problém. Nejčastěji se při rozhodování, pokud k volbám přijdou, nechávají ovlivnit společenským prostředím, ve kterém dospívají. „Jsem přesvědčený, že dlouhodobá socializace a přebírání návyků a hodnot okolí jsou důležitější než pěkně vybarvený billboard,“ řekl politolog z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Michal Pink.

MLADÝM CHYBÍ TÉMA

Účast prvovoličů v letošních volbách je podle něj těžké odhadnout. „Liší se případ od případu. Záleží na tom, co se zrovna v politice řeší, ale bojím se, že u mladých chybí téma, které by je spojilo a přilákalo k volbám. Obecně mají větší voličskou disciplínu starší lidé, kteří mají více času,“ uvedl Pink.

Za pravdu mu dává i Jana Elsnicová. Do Poslanecké sněmovny bude volit poprvé. „O politiku se zajímám. Jenže studuji a chodím často na brigádu. Zatím jsem se ani zdaleka nestihla rozhodnout, komu dám hlas,“ řekla. Chystá se proto využít volební kalkulačku.

S nevyzpytatelností prvovoličů souhlasí i další politolog, Otto Eibl. „Výzkumy mladých voličů ukazují jejich nestálost a příklon k okrajovým tématům,“ informoval. Mladí voliči podle něj nejsou skupina, která vyhraje volby. Dodal však, že při obecně nízké volební účasti v České republice mají šanci ovlivnit výsledky zejména menších stran.

Typický je pro Jihomoravský kraj velký rozdíl ve volební účasti prvovoličů v Brně a v dalších částech regionu. „Očekávám, že v Brně budou mladí k volbám chodit více než na vesnici. Jsou také liberálnější,“ odhadl Pink.

Samostatnou kapitolou jsou podle něj oblasti osídlené po skončení druhé světové války. „Ani třetí nebo čtvrtá generace nemá vztah k republice jako celku. K volbám se v pohraničí chodí výrazně méně,“ dodal.

Zástupci mladé generace často nadcházející volby vůbec neřeší. „Nepřijde mi, že bych dokázal něco svým hlasem změnit. Navíc budu při volebním víkendu mimo Brno. Nemám čas si ještě k tomu vyřizovat voličský průkaz,“ uvedl student Jaroslav Krutiš.

EXPERT: PŘIJĎTE VOLIT

Politolog však mladé vyzývá, aby k volebním urnám přišli a převzali zodpovědnost za svou budoucnost. „Stejně jako by se vám nelíbilo, že vám rodiče plánují a přikazují, co budete dělat v pátek večer nebo o víkendu, nemělo by se vám líbit, když někdo určuje vaši budoucnost pro dalších pět až deset let,“ apeloval na prvovoliče Pink.

Přístup k volbám zkoumala u středoškoláků v roce 2017 i agentura Median. Průzkum ukázal, že mladí lidé považují za největší problém českou politickou reprezentaci, korupci a migraci. Středoškoláci preferují ve volbách hnutí ANO a Piráty. Třetí se umístila TOP 09, která však konkrétně u gymnazistů vedla. Čtvrtá skončila SPD, číslo jedna mezi učňovskou mládeží.

Podle Českého statistického úřadu během uplynulého roku dospělo do věku voliče v Jihomoravském kraji asi deset tisíc mladých lidí. Od posledních voleb tak podle odhadů může přijít volit do sněmovny až čtyřicet tisíc lidí, kteří poslance dosud nevolili.