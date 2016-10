Závěry vyšetřování sestřelení letu MH17 bere Zeman vážně

Praha - Prezident Miloš Zeman bere vážně závěry mezinárodního týmu vyšetřovatelů, podle kterých byl před dvěma roky let MH17 společnosti Malaysia Airlines sestřelen nad Ukrajinou ze země raketovým systémem Buk pocházejícím z Ruska. Zeman to dnes řekl v rozhovoru pro Blesk.cz. Moskva výsledky vyšetřování popřela a tvrdí, že Ukrajině bylo umožněno vyrobit důkazy.

"Pokud má Rusko nějaké protiargumenty, tak ať je zveřejní. Pokud je nemají, tak by měli závěr komise respektovat," řekl Zeman. Vyšetřování, které trvalo dva roky, bylo podle něj zřejmě velice pečlivé. Podotkl, že pokud by byl ruským agentem, jak ho někteří podezřívají, pak by se k protestům Ruska připojil.

Při sestřelení letadla zahynulo všech 298 lidí na palubě. Tým vyšetřovatelů z Nizozemska, Austrálie, Belgie, Malajsie a Ukrajiny dospěl k závěru, že Boeing 777 firmy Malaysia Airlines zasáhla raketa 9M38, jejímž výrobcem je zbrojovka Almaz-Antej, nad kterou má kontrolu ruský stát. Podle vyšetřovatelů byla raketa prokazatelně vypálena z území, které tehdy ovládali proruští separatisté. Zatím není jasné, zda byl povstalcům vydán rozkaz odpálit raketu, nebo zda povstalci jednali o své vůli.

Rusko závěry vyšetřovatelů odmítlo. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov jakýkoli podíl Ruska na sestřelení malajsijského boeingu důrazně popřel. Odvolal se na nové radarové údaje, o kterých v úterý informovali ruští vojenští činitelé a které prý svědčí o tom, že raketa nebyla odpálena z území ovládaného povstalci. Podle mluvčí ruského ministerstva zahraničí bylo vyšetřování "zkreslené a politicky motivované" a nevzalo v potaz důkazy, které poskytlo Rusko.