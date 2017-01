Závodský: Zakažme hazard i neplatičům alimentů

V Česku začal platit nový zákon o hazardních hrách. Do roka skončí až 80 procent heren. Kritici se ale obávají cenzury. Stát získal pravomoc vypnout nelegální weby.

Zemský ráj to na pohled? Ve slovech hymny určitě, v reálu je ovšem Česká republika především evropský ráj hazardu.

Asi tisícovka kasin, přibližně 4800 heren a stovky automatů v hospodách vytvářejí obraz, před kterým bledne i slavné Las Vegas.

Není se čím chlubit: třeba počet heren mezi roky 2014 a 2015 klesl o pětinu, lidé ale meziročně v hazardu prosázeli o desetinu více, celkem 152 miliard korun. Podle vládní zprávy je hazardem ohroženo až 440 tisíc lidí, přičemž sto tisíc z nich by se už mělo léčit.

Z kamenných poboček se hráčství pomalu přesouvá na internet a stát se poprvé vydá i tímto směrem.

Jak? S lednem začal platit nový zákon o hazardních hrách. Ten na jedné straně umožní podnikání zahraničních sázkových on-line společností v ČR (pokud získají licenci), na straně druhé dostane ministerstvo financí pravomoc zablokovat internetové stránky s nelegálním obsahem.

Pravicová opozice či Sdružení pro internetový rozvoj to označují za začátek cenzury, ministerstvo se tomu brání. „Není to cenzura, je to nový nástroj na boj s organizovaným zločinem," říká náměstek ministra financí Ondřej Závodský (KDU-ČSL), do jehož gesce hazard spadá. „Určitě to není naše svévole, že bychom jen tak vypnuli stránky, které chceme. Zákon nám dává jasné mantinely," popsal Závodský v rozhovoru pro regionální Deníky.

Do konce roku 2016 bylo na internetu povoleno provozování pouze kurzových sázek a karetních her, poměr těch legálních a nelegálních přitom i ministerstvo odhaduje půl na půl. Třeba číselné loterie provozované na internetu původní zákon z roku 1990 vůbec nebral v potaz, což se od ledna mění.

Tři podmínky

Kdo chce podnikat, může, ale musí mít licenci a příjmy danit, kdo ne, může být na dálku „odstřižen". „Můžeme vypnout internetovou stránku provozující bez platného povolení hazardní hru, která je v zákoně definovaná a která cílí na hráče na českém území. Má to tři znaky: česká jazyková verze, možnost platby v české měně a třetí je reklama cílená na českého spotřebitele. Není to tak, že bychom chtěli či mohli blokovat všechny světové weby o hazardu. Blokovat můžeme jen ty, které cílí na Čechy, ale nemají povolení a neplatí tu daně," popisuje.

Ve skutečnosti jde o několik desítek společností. Část firem už podle Závodského požádala o povolení, těm ostatním ministerstvo zašle výzvu, aby požádaly o licenci, nebo přestaly cílit na Čechy. Když nenastane ani jedno, ani druhé, ministerstvo s provozovatelem zahájí správní řízení, které může vyústit v povinnost internetových providerů blokovat danou stránku.

„Většina zemí EU zná blokaci internetových plateb a blokaci stránek, není to žádný náš český výmysl," říká Závodský s tím, že dodatečný daňový výnos by mohl představovat až miliardu korun ročně. Kritika za údajné cenzorství ho proto mrzí. „Inspirovali jsme se severskými státy, hlavně Dánskem, včetně oné blokace nelegálních webů. Náš zákon je i podle odborníků z Evropské komise jedním z nejlepších na světě, protože jsme se snažili ze zahraničí přebírat ty nejlepší nástroje na boj s nelegálním hazardem v kamenném prostředí i na internetu," říká náměstek.

Nový zákon od ledna zavedl dvě daňové sazby: na technická zařízení (automaty) to bude 35 procent a na ostatní 23 procent. Další novinkou je skutečnost, že každý, kdo si chce po internetu vsadit, se musí od ledna u loterijních společností fyzicky zaregistrovat, jen internetové ověření nestačí. Týká se to nejenom kurzových sázek, ale i rulety či pokeru. Netýká se to naopak loterií, jako je například Sportka či Šťastných 10.

Chceš hrát? Nesmíš!

V příštím roce by měl být spuštěn i registr hráčů, kterým bude hazard absolutně zakázán a obsluha herny či kasina je nesmí pustit ke hře. Do seznamu se automaticky dostanou všichni příjemci dávek v hmotné nouzi, dále osoby v osobním bankrotu a ti lidé, jimž hazard zakáže soud. Čtvrtou kategorií budou lidé, kteří požádají o zápis do rejstříku sami od sebe (třeba se léčí). „Mojí osobní ambicí je, aby v budoucnu do seznamu vyloučených hráčů patřili i lidé, kteří neplatí alimenty," řekl pro Deník Závodský.

Nový zákon navíc zakazuje automaty a videoloterijní terminály v hospodách a barech. Část jejich provozovatelů na konci roku požádala o povolení, i kdyby ho však dostali, jeho platnost je nejdéle na rok.

Ještě větší změna čeká na herny – nový zákon od ledna povoluje provozovat jen takovou hernu, která má nejméně 15 tzv. herních pozic (u automatu či rulety). „To v dnešní době nesplňuje 80 procent heren. Očekávám, že jejich počet se tím zredukuje na jednu pětinu či třetinu stávajícího stavu," popisuje Závodský.

Pokud chce automaty provozovat kasino, bude jich muset mít dokonce minimálně třicet. K největšímu úbytku „beden" podle Závodského dojde mezi roky 2017 a 2018, kdy bude končit největší část stávajících povolení. Fyzickou kontrolu hazardu i zátahy proti nelegálním brlohům obstarají celníci, kteří od začátku roku mohou vstupovat do heren a kontrolovat nejenom provozovatele, ale i hráče.

