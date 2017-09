Zavřené obchoďáky? Pečivo šlo na dračku, pochvalují si v centru Olomouce

/ANKETA/ Zákon o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě, který ve čtvrtek zavřel rozměrnější obchody, platí už bezmála rok. Ani po tak dlouhé době však nemají zákazníci jasno v tom, kde je co zavřeno a o kterých státních svátcích.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK

Stoprocentně se neorientují ani samotní prodejci. Potvrdil to případ, který v Olomouci zjistila Česká obchodní inspekce.

Naopak menší prodejci dokázali zákazu, jenž dopadl na jejich největší konkurenci, využít. Přiobjednali čerstvé pečivo a zákazníci se hrnuli.

„Nevyznám se v tom, který svátek je zavřeno a proč je jiný naopak otevřeno. Navíc jednou má zavřeno celý obchoďák, pak zase ne a jsou v něm otevřeny některé prodejny. A které? To aby měl člověk v hlavě metr, aby věděl, zda tam chodit, nebo ne,“ uvedla Monika Pospíšilová z Olomouce.

„Dcera tlačila, ať jdeme koupit nové kalhoty, protože je nutně potřebuje. Nakonec jsem to vzdala. Oblíbený obchůdek v Globusu měl zavřeno a do Šantovky, kde část prodejen údajně měla otevřeno, jsem se vracet nechtěla,“ popisovala.

Zavřeno musejí mít o sedmi svátcích a části Štědrého dne obchody, jejichž prodejní plocha přesahuje 200 metrů čtverečních.

Právě ty podle zástupců maloobchodní sítě nejvíce dusí nejmenší hráče na trhu. Někde se proto ti nejmenší snažili zákazu využít.

Dvojnásobné tržby v "pultovce"

Například v prodejně potravin Klárka v centru Olomouce si poslední Den české státnosti nemohli vynachválit.

„Na Václava jsme měli dvojnásobné tržby. Pečiva jsme prodali třikrát více než obvykle. Dobře, že jsem vzal ještě jednu prodavačku, aby zákazníci nemuseli čekat,“ hodnotil vedoucí obchodu Zdeněk Beran.

Po zkušenosti z 8.května přiobjednal více pečiva.

„Velká pekárna sice nepekla, ale nebyl problém sehnat čerstvé pečivo, kterého jsme vzali dvojnásobek proti poslednímu svátku, kdy v jednu hodinu došlo. Ze včerejška nám zbyly dvě bedny, což je dobré,“ popisoval v pátek dopoledne obchodník Zdeněk Beran.

Ten je také lesníkem a čtvrtek strávil na Konicku, kde měl spoustu práce.

„Tolik aut na cestách v lesích jsem v životě neviděl. A těch mladých rodin po vesnicích, to nebývá ani na Dušičky. Jasně, rostou houby, ale kolik z těchto rodin by jinak trávilo čas v obchodním centru? Takto využili nádherného dne k procházce přírodou a někteří zajeli na návštěvu k babičce. Není to úžasné?“ dodal Beran.

Second hand? Velikost nerozhoduje

Do obchodních center naopak museli inspektoři, aby zkontrolovali dodržování zákazu prodeje v marketech, autobazarech, výkupnách sběrných surovin a zastavárnách.

„Kontroly prováděl každý krajský inspektorát bez výjimky,“ uvedl Jiří Fröhlich, mluvčí České obchodní inspekce.

V Olomouci narazili pracovníci ČOI na porušení zákona.

„Byla otevřena prodejna s použitým zbožím, „second hand“. S prodejcem bude zahájeno správní řízení,“ sdělil Fröhlich.

Podle inspektorů provozovatel údajně nevěděl, že se zákaz vztahuje i na jeho obchod.

Zákon o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě však zakazuje v dané státní svátky prodej v prodejnách s použitým zbožím bez ohledu na velikost prodejní plochy.

Pochybení v Olomouci bylo jedním ze tří zjištěných porušení zákona v rámci celé České republiky, kde inspektoři ve čtvrtek provedli celkem 115 kontrol.

„V Olomouci to byla neznalost, ale v jiném případě se domníváme, že šlo o úmysl – pokus, zkusit to, zda to vyjde a nikdo na to nepřijde,“ dodal Jiří Fröhlich.

Další státní svátek, kterého se zákon o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě týká, bude 28. října.