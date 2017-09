Scéna jako z amerického filmu! Zběsile ujíždějící řidič zranil dva policisty

Madrid pošle do Katalánska dodatečné policejní jednotky. Ty by měly udržet pořádek a zabránit přípravám zakázaného referenda o nezávislosti. V pátek to oznámilo ministerstvo vnitra. Centrální vláda totiž považuje referendum za nezákonné. Policisté již také v této souvislosti pozatýkali veřejné činitele a zabavili miliony hlasovacích lístků.