Zbytek bývalého vládního letounu pojede do muzea v noci na úterý

Praha - Do muzea v Kunovicích na Uherskohradišťsku by měly v úterý ráno dorazit zbývající části bývalého vládního letounu Tu-154. Pětačtyřicetimetrový trup stroje, které vozilo prezidenty Václava Havla a Václava Klause, vojáky do misí a v únoru 1998 také zlatý tým českých hokejistů z Nagana, je v muzeu od září. V pondělí nadšenci naloží na pražském letišti v Kbelích ocasní a kýlové plochy, sání motoru a křídlo, transport pak zdolá cestu do muzea v noci na úterý. Médiím ta v neděli sdělili zástupci Leteckého muzea v Kunovicích.

Naganský expres přijíždí do Kunovic.Foto: DENÍK/Jan Karásek

"Je to poslední fáze, po převozu těchto dílů bude 'tůčko' kompletně doma," uvedl vedoucí muzea Martin Hrabec. Půjde o velmi rozměrný náklad Největší přepravovanou součástí podle něj bude horizontální stabilizátor, tedy vodorovná ocasní plocha, která má na šířku 13 metrů. Na návěsu proto bude na speciálních podpěrách v šikmé poloze. "I přesto půjde o velmi rozměrný náklad a v některých místech opět půjde doslova o centimetry," uvedl Hrabec. Nejsložitější tak prý budou kruhové křižovatky nebo průjezdy městy. Organizátoři ale věří, že se podaří převézt zbývající části letadla stejně lehce jako před šesti týdny jeho trup. Transport trupu letadla postupně doprovázeli středočeští policisté, jejich kolegové z Královéhradeckého a Zlínského kraje, kteří zajišťovali jeho hladký průjezd bez jakékoliv uzavírky. Na přesun letadla se složili lidé Slavné "tůčko" létalo spolu se svým dvojníkem do roku 2008 ve vládní letce. Poté, co bylo nahrazeno novými airbusy, ho koupilo kunovické letecké muzeum. Svůj nejslavnější let zažilo 23. února 1998, kdy na jeho palubě slavili hokejisté olympijské zlato z Nagana. V den 18. výročí finálového zápasu v Naganu vyhlásili zástupci muzea kampaň, jejímž cílem bylo vybrat peníze na demontáž a převoz letadla do Kunovic. Potřebná částka 400 tisíc korun byla nakonec několikrát překročena. Lidé si prostřednictvím příspěvků koupili například i sedačky v letadle, dvě místa v prezidentském salonu i místo druhého pilota. Převozem do Kunovic práce nadšenců, kteří chtějí stroj zachránit, ale nekončí, musí stroj zase složit dohromady. Letadlo by chtěli v muzeu zpřístupnit návštěvníkům v roce 2018.





Autor: ČTK