Vláda schválila zdanění korunových dluhopisů, přichází ale pozdě

Hlavní město se pouští do odvážného projektu. Čtvrtá městská část by se už příští rok mohla stát jedním z prvních míst na světě, kde se bude testovat elektrobus plně řízený umělou inteligencí. Alespoň je to ambice tamního zastupitele Ivo Vaňka, který se zasadil o zapojení Prahy do evropského projektu vývoje autonomního vozidla.