Škromach je na poloviční úvazek zaměstnaný na Úřadu práce ČR

Někdejší ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach (ČSSD) od 1. března nastoupil na poloviční úvazek na Generálním ředitelství Úřadu práce ČR. Jeho pozice je přímo řízená generální ředitelkou Kateřinou Sadílkovou.

Půjde o práci v terénu zaměřenou na strukturálně postižené regiony a problematiku sociálních podniků, řekla ČTK mluvčí úřadu Kateřina Beránková. Na Škromachovo působení na Úřadu práce dnes upozornil Ekonomický deník.

Čtěte také: Zaměstnanci zahálí hodinu denně. Celkem si udělají měsíc prázdnin

"Vzhledem k tomu, že se jedná o člověka s bohatou profesní zkušeností v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí, bude jeho působení na Generálním ředitelství ÚP ČR nesporně přínosem," uvedla Beránková.

Šedesátiletý Škromach patří od půlky 90. let k nejviditelnějším postavám české sociální demokracie. Řadu let zasedal ve Sněmovně, od července 2002 čtyři roky působil jako ministr práce a sociálních věcí a v letech 2010 až 2016 byl senátorem za Hodonínsko. Poté, co senátorský mandát loni v říjnu neobhájil, své další uplatnění zvažuje.

Jako někdejší odborář se Škromach zajímal o sociální témata. V létě 2014 řekl, že uvažuje o své kandidatuře na prezidenta v roce 2018. Jeho slova ale ani v ČSSD nevyvolala příliš příznivou odezvu.

Nepřehlédněte: Nečasová se odvolala v kauze úniku informací BIS