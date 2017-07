Zdravotní bratři? O povolání není zájem. Problém jsou peníze

/ANKETA/ Předsedové KDU-ČSL a STAN Pavel Bělobrádek a Petr Gazdík nepřeceňují průzkumy, podle nichž by koalice Lidovců a Starostů nezískala ve volbách deset procent potřebných pro vstup do Sněmovny. Upozorňují na to, že i v předchozích volbách jim průzkumy slibovaly nižší podporu, než jakou uskupení skutečně dostala. Klidní zůstávají i představitelé KDU-ČSL ve většině krajů. Předvolební situací by se dnes mělo zabývat předsednictvo lidovců, které bude jednat na Velehradě.