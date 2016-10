Zdravotní pojišťovny převádějí své účty do České národní banky

Praha - Většina zdravotních pojišťoven už má založené účty u České národní banky (ČNB), jak jim to ukládá letošní novela zákona o rozpočtových pravidlech. Některé už na tyto nové účty přijímají platby i hradí závazky. Vyplývá to z informací, které poskytli zástupci pojišťoven. Podle Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra (ZPMV) se převodem sníží komfort pro klienty, protože dosud si mohli vybrat z několika účtů pojišťovny, a tím minimalizovali bankovní poplatky za převody.

Podle novely musí zdravotní pojišťovny převést do ČNB bankovní účty, na nichž mají peníze ze zdravotního pojištění. Termín mají do devíti měsíců od účinnosti zákona, stihnout by to tedy měly do začátku února příštího roku. Účty s penězi z komerčních činností, například prodeje cestovního pojištění, mohou nadále vést u běžných bank. Z celkového obratu ale komerční činnosti tvoří podle dřívějších vyjádření pojišťoven marginální část.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP), Vojenská zdravotní pojišťovna (VoZP) i Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (ZPŠ) už z nových účtů u národní banky provádí většinu plateb a mohou na ně zasílat peníze i plátci pojistného. "ČPZP odeslala plátcům pojistného datovými schránkami a poštou dopisy (asi 220.000 oznámení) s informací, že účty u ČNB jsou aktivní již od 1. 10. 2016," napsala ČTK mluvčí ČPZP Elenka Mazurová.

Oborová zdravotní pojišťovna (OZP) i Revírní bratrská pokladna (RBP) už účty u centrální banky rovněž mají a postupně na ně přesměrovávají platby. Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) postupně zřizuje účty, které budou začínat vždy trojčíslím 111, pro jednotlivé regionální pobočky. "Dopisy (plátcům) s uvedením správného čísla bankovního účtu budou rozesílány nejdéle na začátku prosince 2016," uvedla VZP.

Podle ZPMV převod účtů do centrální banky sníží komfort pro klienty. "Dosud jsme plátcům pojistného mohli nabídnout výběr ze tří komerčních bank, kam směrovat své úhrady a minimalizovat tak poplatky za bankovní převody. Tato výhoda nyní končí. Síť poboček ČNB je řidší než síť bank komerčních," uvedla mluvčí pojišťovny Hana Kadečková. To může podle ní způsobit komplikace například při hotovostních platbách.

Především větší pojišťovny očekávají, že někteří klienti na rozeslané dopisy nezareagují a nezmění si nastavení pro platby pojistného. "Setrvačnost plateb je samozřejmou komplikací, se kterou musíme počítat. Z toho důvodu žádá naše pojišťovna ministerstvo financí o souhlas s vedením souběhu provozovaných účtů do předpokládané doby přesměrování všech plateb," uvedla Kadečková. O výjimky zřejmě požádají i další pojišťovny. OZP kvůli převodům účtů chystá od listopadu informační kampaň zaměřenou na klienty, plátce i smluvní partnery.

Novela zákona o rozpočtových pravidlech se týká i některých jiných organizací, své účty do ČNB by měla převést například Správa železniční dopravní cesty. Vláda si od tohoto opatření slibuje zejména to, že se podaří zmírnit růst státního dluhu a snížit výdaje na úroky z tohoto dluhu.