Zdravotnické odbory vyhlásí stávkovou pohotovost

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče vyhlásí ve středu stávkovou pohotovost. Důvodem je situace v jihomoravské záchranné službě, řekla předsedkyně odborů Dagmar Žitníková. Odbory jihomoravských záchranářů už dříve kritizovaly kroky vedení, kvůli nimž odešly během dvou let dvě desítky lékařů. Loni v červenci kvůli tomu vyhlásily odbory v této záchranné službě stávkovou pohotovost.

Žitníková řekla, že svaz chce vyhlášením stávkové pohotovosti vyjádřit podporu odborářům v jihomoravské záchranné službě. Odboráři si už loni stěžovali na zrušení několika výjezdových posádek s lékaři, odchody zkušených lékařů či přehnanou kontrolu inspektorů provozu. Vedení záchranné služby kritiku odmítlo. Pozdější kontrola jihomoravského krajského úřadu pochybení, na která odboráři upozorňovali, neprokázala.

Pozdější kontrola jihomoravského krajského úřadu pochybení, na která odboráři upozorňovali, neprokázala. V listopadu to řekl ředitel jihomoravských záchranářů Milan Klusák. Podle předsedy jihomoravských odborářů Bohuslava Zrzy to ale nebyla pravda. "Kontrola uznala, že vedení pochybilo a s odbory nekomunikuje," řekl dnes Zrza. Odboráři požadovali odchod ředitele Klusáka i jeho náměstka Rudolfa Zvolánka. Zvolánek ještě loni rezignoval, Klusák ale zůstal ve funkci. Odboráři však trvají na jeho odchodu a situaci řešili i s novým vedením kraje.

Zdravotnictví má na starosti radní Igor Chlup (ČSSD). "V první půli ledna jsme s ním měli schůzku, na které řekl, že k nám pošle mediátora, který by byl prostředníkem mezi námi a vedením. Do konce ledna to ale nesplnil a nikdo nepřišel," uvedl Zrza. Proto se odboráři obrátili dopisem na hejtmana Bohumila Šimka (ANO), aby s nimi řešil situaci přímo on. Odpověď ještě nepřišla, doplnil Zrza.

Chlup řekl, že mediátora kraj vyslal hned 1. února. "Ten měl strany dostat k jednomu stolu a situaci vyřešit. Byli jsme dohodnutí, že se budeme snažit poslat ho do konce ledna. Ale ono to chvíli trvá vybrat správného člověka a věci kolem. Pokud někdo hraje na jeden den, tak s tím nesouhlasím, a není tam vůle k řešení problému společnými silami. My si stále trváme na svém, že by mediátor mohl situaci vyřešit," dodal Chlup.

Ředitel Klusák prostřednictvím mluvčí jihomoravské záchranky Hedviky Kropáčkové vzkázal, že záchranka zatím žádné oficiální informace o celostátní stávce nedostala, a proto se k tomu nemůže vyjadřovat.