Zelené volí častěji ženy, Piráty zase muži. Větší strany cílí na všechny

V předvolební taktice uchazečů o místa v Poslanecké sněmovně zaujímá významný prostor definice typických voličů jednotlivých stran. Lídři menších stran v předvolebních rozhovorech popsali, jací lidé jejich uskupení dávají přednost a na které míří svými programy.

Například Piráty volí častěji muži do 35 let, zelené ženy a lidovce věřící. Zástupci stran, které se ucházejí o široký volební zásah, hovořili o snaze oslovovat všechny napříč spektrem a bližšímu popsání voličů se bránili.

"Stana má šanci, jen pokud se neomezuje pouze na určité voliče. Chci Českou republiku pro všechny, ne jen pro některé, pokud chcete dělat politiku pro většinu, musíte mít více témat. Chodím stejně rád na vysoké školy nebo když mě pozvou do domova seniorů. Jsou to sice jiné světy, ale já se hlásím k oběma. Trochu bych se bránil studiím, které mi malují ideálního voliče," řekl lídr ČSSD Lubomír Zaorálek.

Typického voliče nemá podle předsedy Petra Fialy ani ODS. "Jsou to lidé nejrůznějšího věku i sociálního původu. Občas se setkávám s takovou tou negativní nálepkou, vy jste jen pro bohaté, ekonomicky aktivní. To je úplný nesmysl, nikdy to tak vlastně ani nebylo," uvedl. V kampani se setkával s širokou škálou lidí od prvovoličů po seniory.

"Chceme oslovovat všechny, tak nás volí mladý, starý, střední věk, různě," uvedl předseda favorizovaného hnutí ANO Andrej Babiš. ANO se snaží mít program postavený tak, aby se v něm našli všichni, dodal.

"Mezi našimi voliči je řada mladých lidí, starší lidé, kteří prošli výrobou nebo vědeckým výzkumem," řekl šéf komunistů Vojtěch Filip. Ohradil se proti tvrzení, že KSČM dávají přednost méně vzdělaní. "To byste se divili, kolik profesorů, docentů, doktorů věd nám drží palce," uvedl. Jádro voličů komunistů má podle něj silný pevný názor na současnou situaci, ať jsou členové, nebo nečlenové strany.

TOP 09 se podle předsedy Miroslava Kalouska snaží oslovit voliče od 18 let až do smrti. "Když to vezmu věkově, tak z našich měření vyplývá, že nejsilnější zastoupení máme ve věkové kategorii 30 až 45 let, ale to neznamená, že mladší a starší by tam nebyli. Jsou to lidé přemýšliví, zvyklí starat se sami o sebe, ať podnikají, nebo jsou zaměstnanci. Převažují lidé se středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním," uvedl. Na úrovni statistické chyby je podle něj mezi voliči TOP 09 převaha žen.

Spíše konzervativně laděné a starší voliče mají lidovci. "Velká část jsou věřící. Nicméně z průzkumů, které jsme měli naposledy, bylo 20 procent lidí, kteří do kostela nechodí," uvedl předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. Strana podle něj má mezi voliči nadprůměrně vysokoškoláků. "Evidentně jsme taktickou volbou pro mnoho lidí. To znamená, volí určitou jistotu, určitou snahu o vyvažování, vyrovnávání, aby nevyhrál nikdy extrém," řekl.

"Jedním slovem je to pracující nespokojený občan. Poměr mužů a žen je velice podobný. Jsou to lidé, kteří uvažují zdravým selským rozumem. Nejsou to absolventi filozofických fakult multikulturních směrů. Jsou to lidé, kteří poctivě pracují, poctivě se živí a prostě je frustruje, že nemají důstojné životy," popsal voliče SPD Tomio Okamura.

Lídr hnutí STAN Jan Farský doufá, že jeho uskupení volí aktivní, slušní, pracovití lidé, kteří hledají konsensuální, vizionářské řízení a nevyhledávají konflikty. "Takové lidi najdete v různých skupinách, je to spíš tou charakteristikou než věkem nebo společenským postavením," řekl.

"Náš volič je ve skutečnosti volička, ze dvou třetin. Jsou to ženy všeho věku, ale zejména prvovoličky, matky samoživitelky, matky v úplné rodině a seniorky. Jsou tam i zástupci mužské populace, ale převažují ženy," popsal voličskou strukturu Zelených Matěj Stropnický. Souvisí to podle něj s tím, že ženy myslí hodně na budoucnost.

Voličskou skladbu Pirátů podle jejich šéfa Ivana Bartoše determinuje, že strana vznikla na platformě internetu. "Jsou to lidé, kteří mají vztah ke vzdělání, k práci s informacemi. Největší zásah máme mezi muži, kterým je zhruba od 20 do 35 let," uvedl. Nově se podle něj díky vstupu do tradičních médií daří Pirátům oslovovat i starší generaci nad 55 let a dosavadní nevoliče.