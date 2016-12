Zelení vyzvali Šlechtovou, aby nebrzdila zákon o sociálním bydlení

Praha - Obecní zastupitelé za Stranu zelených vyzvali dopisem ministryni pro místní rozvoj Karlu Šlechtovou (ANO), aby svými připomínkami nebrzdila přijetí zákona o sociálním bydlení. Chtějí, aby zákon, který měl podle původních představ platit už od ledna 2017, byl schválen alespoň do sněmovních voleb. Text dopisu dnes získala redakce. Ministryně uvedla, že její úřad přijetí zákona neblokuje.

"Odlišné pohledy na ekonomičnost dopadů zákona o sociálním bydlení jsou hlavním problémem jeho odsouvání, a nikoliv obstrukce," uvedla Šlechtová. Koncept zákona podle ní ministerstvo práce a sociálních věcí tento týden změnilo a pracovní verzi jeho nového znění má teprve předložit. "Dosud jsme tedy ani neviděli opětovně upravovaný návrh zákona," dodala.

Zákon o sociálním bydlení se zavázala vláda předložit ve svém programovém prohlášení. Jeho dosavadní přípravy ale zpomalilo ministerstvo pod vedením Šlechtové kvůli tomu, že původní návrh nerespektoval kompetence jejího úřadu v oblasti bytové politiky a byl redukován na přídělový systém sociálních bytů s nízkým nájemným. "Teprve v případě, že poskytnutí sociálních dávek a sociální práce nebudou stačit k vyřešení bytové nouze člověka, měl by mu být poskytnut sociální byt," uvedla Šlechtová.

"Jedním z hlavních argumentů proti přijetí zákona je obava, že obcím bude sociální politiku nutit proti jejich vůli," uvedlo v dopise 50 zastupitelů zelených včetně jejich předsedy Matěje Stropnického. Obdobné výtky podle nich zaznívaly jak ze Svazu měst a obcí, ale z ministerstva pro místní rozvoj.

Každá obec by si podle chystaného zákona měla zmapovat, kolik má potřebných lidí a rodin na svém území ve spolupráci s úřady práce. Měla by se pro ně pokusit zajistit byty ze svých zdrojů, případně ve spolupráci se soukromými majiteli nebo neziskovými organizacemi. Mohla by také požádat o dotace stát, který by tak prý ušetřil na zvyšujících se sociálních dávkách na bydlení.

