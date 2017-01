Zelení zvolili stínovou vládu ze straníků i nezávislých expertů

Ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) nepředpokládá, že by česká vláda v letošním roce obnovila program přesídlování křesťanských uprchlíků z Iráku. Zastaven byl v loňském roce poté, co část uprchlíků odešla do Německa. Ministr to dnes uvedl v diskuzním pořadu České televize Otázky Václava Moravce, kde také opět odmítl kvóty pro přerozdělování migrantů.