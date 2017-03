Železniční neštěstí ve Studénce bude soud řešit znovu

Okresní soud v Novém Jičíně bude v květnu po více než půldruhém roce bude pokračovat projednávání okolností železničního neštěstí ve Studénce, při kterém v roce 2008 vlak narazil do trosek zříceného mostu. Nehodu osm lidí nepřežilo. Je hotový Znalecký posudek, na který soud čekal. Jde nejspíš o poslední důkaz, po výslechu jeho autorů by mohl padnout rozsudek. Termín jednání ČTK sdělil soudce Jaromír Pšenica.

Experti Univerzity Pardubice z Ústavu pro analýzu dopravních nehod na posudku pracovali několik měsíců. Podle děkana fakulty Iva Drahotského to bylo dáno především složitostí případu. "Spis má 11.000 stran, se kterými jsme se museli seznámit. I to ovlivní délku práce na znaleckém posudku," řekl. Také se čekalo na vyhodnocení experimentu, který provedli odborníci z Dopravní fakulty Jana Pernera. Loni na podzim zkoumali zátěžovým testem nosnost konstrukčních prvků, které podpíraly opravovaný most těsně před jeho zřícením.

Při zkoušce nepoužili model, ale skutečné podpěrné konstrukce odpovídající těm, které stavbaři instalovali ve Studénce. Experiment měl být klíčový pro vypracování znaleckého posudku. Proces bude pokračovat 16. až 18. května, uvedla dnes Česká televize. Na programu bude výslech autorů posledního posudku. Předseda senátu Pšenica už dříve ČTK řekl, že to bude pravděpodobně poslední provedený důkaz. Následně budou moci žalobce, obhájce či obžalovaní navrhnout další svědky. Podle předsedy senátu je ale nepravděpodobné, že by další návrhy na doplnění dokazování připustil. "Další svědci by nám už nic dalšího neobjasnili," míní.

Havárie se stala 8. srpna 2008. Na železniční trať ve Studénce tehdy spadl rekonstruovaný silniční most a do jeho trosek narazil mezinárodní rychlík Comenius. Na místě zahynuli čtyři ženy a dva muži, další dva zranění zemřeli později. Zraněno bylo celkem 95 pasažérů a škoda přesáhla 177 milionů korun.

Podle obžaloby byla příčinou tragické nehody souhra mnoha zanedbání a nedostatků. Obžalováni jsou tři pracovníci generálního dodavatele stavby, společnosti ODS - Dopravní stavby Ostrava (dnes Eurovia), pět zaměstnanců subdodavatele - firmy Bögl & Krýsl, pracovník Správy silnic Moravskoslezského kraje, který měl na stavbu dohlížet, a osoba samostatně výdělečně činná, která pro subdodavatele pracovala.

