Zeman bude ve Vietnamu jednat o zrušení víz nebo o přímé lince

Prezident Miloš Zeman bude příští týden jednat ve Vietnamu například o zrušení víz pro české turisty. S vietnamským prezidentem Tran Dai Quangem bude chtít mluvit i o obchodních záležitostech, zřízení přímého leteckého spojení nebo o problematických českých investicích.

Praha 1. června (ČTK) - V Kazachstánu by se měl následně setkat s prezidenty Uzbekistánu, Kyrgyzstánu a pravděpodobně i Kazachstánu. Dnes to řekl ředitel zahraničního odboru Pražského hradu Rudolf Jindrák. Do obou zemí ho doprovodí početná podnikatelská mise Svazu průmyslu a obchodu ČR.

Zeman do Vietnamu odlétá v pondělí, do Kazachstánu přeletí ve čtvrtek. Zpět do ČR se vrátí v sobotu. Hlavním bodem cesty po komunistickém Vietnamu bude setkání s vietnamským prezidentem.

Budou spolu mluvit i o vietnamské menšině v Česku. Řešit tak budou nejen unikátní situaci, kdy podle Jindráka ve Vietnamu podle odhadů žije asi 300.000 Vietnamců, kteří mají osobní zkušenost s Českou republikou či s Československem, ale i kriminální potíže některých vietnamských skupin. Vietnamské gangy vydělávají především na prodeji drog, v minulosti se řešilo i praní špinavých peněz.

Důležitým jednáním by měla být diskuse o zrušení víz pro české turisty. Nyní musejí lidé, kteří chtějí Vietnam navštívit, žádat o elektronická víza. Turismu by mohlo pomoci i zřízení přímého leteckého spojení. Tématem má být i několik problematických investic českých firem a jejich ochrana. Zeman by jim chtěl svou přímluvou pomoci nastalou situaci vyřešit. Vietnamci se naopak pravděpodobně budou snažit získat podporu ČR ve sporu o Jihočínské moře. Podle Jindráka bude Zemanova delegace držet pozici Evropské unie, která se ke sporu staví zdrženlivě. Prezidenti budou mluvit i o byznysu, do Vietnamu letí početná podnikatelská delegace zastupující desítky firem. Organizuje ji Svaz průmyslu a dopravy ČR.

Zemana do Vietnamu doprovodí náměstci ministerstva zahraničí, vnitra a průmyslu a obchodu. Poletí s ním i ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO), který bude v Hanoji podepisovat smlouvu o vydávání odsouzených osob. ČR díky nim bude moci do Vietnamu k výkonu trestu vydávat Vietnamce, kteří jsou v Česku odsouzeni za trestný čin. Podepisovat se také bude smlouva o policejní spolupráci v boji proti závažné trestní činnosti.

Během návštěvy Hanoje také Zeman položí věnec u památníku národním hrdinům. Pomník připomíná hrdiny vietnamských válek včetně té proti americké intervenci v 70. a 80. letech. Podle Jindráka jde o standardní součást programu cizích státníků ve Vietnamu. Potká se také s představiteli vlády, Národního shromáždění a komunistické strany.

V Kazachstánu se Zeman zúčastní zahájení otevření mezinárodní výstavy Expo 2017. Účast kazašskému prezidentu Nursultanu Nazarbajevovi přislíbil při své návštěvě Kazachstánu v roce 2014. Česko bude mít na Expu, jehož tématem je "energie budoucnosti", svůj pavilon, který Zeman otevře.

Zeman má naplánováno i několik bilaterálních schůzek s místními vládci. Měl by se potkat s kyrgyzským prezidentem Almazbekem Atambajevem i s novým prezidentem Uzbekistánu Šavkatem Mirzijojevem. Ve funkci loni nahradil zemřelého autoritářského prezidenta Islama Karimova. S oběma by měl mluvit zejména o ekonomických záležitostech.

Pražský hrad se snaží domluvit schůzku i s Nazarbajevem. Podle Jindráka by se mělo setkání uskutečnit, jeho domluva je ale složitá kvůli náročnému programu kazašského prezidenta. V Astaně se ve stejné dny uskuteční několik významných akcí, řekl Jindrák. S Nazarbajevem by Zeman měl mluvit o investičních projektech českých firem či o dluhu z dob Sovětského svazu.